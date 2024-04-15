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"Сбер" начал разработку собственной ERP-системы для замены SAP - 15.04.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" начал разработку собственной ERP-системы для замены SAP
"Сбер" начал разработку собственной ERP-системы для замены SAP - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Сбер" начал разработку собственной ERP-системы для замены SAP
Сбербанк ведет разработку решения для замены системы планирования ресурсов предприятия (ERP), которая была построена на базе SAP, сообщили РИА Новости в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:34+0300
2024-04-15T12:38+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ведет разработку решения для замены системы планирования ресурсов предприятия (ERP), которая была построена на базе SAP, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "В настоящий момент Сбербанк активно замещает импортное ПО. В том числе идет замена ERP-системы, которая была построена на базе SAP. В рамках замены данного ПО будет создано несколько прикладных платформ по управлению финансами, закупками, недвижимостью, кадрами", - говорится в сообщении. Разработка ведется в первую очередь с целью удовлетворения потребностей банка, добавили в пресс-службе. "При этом в основе новых прикладных платформ будут лежать все высокотехнологичные наработки, реализованные в Platform V, и накопленный в банке опыт построения высокоэффективных AI-based бизнес-процессов. В связи с этим мы прорабатываем возможность в дальнейшем создания на базе этих прикладных платформ продуктов, которые будут доступны рынку", - отметили в банке. SAP SE - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
12:34 15.04.2024 (обновлено: 12:38 15.04.2024)
 
"Сбер" начал разработку собственной ERP-системы для замены SAP

"Сбер" ведет разработку решения для замены системы планирования ресурсов предприятия (ERP)

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Сбербанк ведет разработку решения для замены системы планирования ресурсов предприятия (ERP), которая была построена на базе SAP, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В настоящий момент Сбербанк активно замещает импортное ПО. В том числе идет замена ERP-системы, которая была построена на базе SAP. В рамках замены данного ПО будет создано несколько прикладных платформ по управлению финансами, закупками, недвижимостью, кадрами", - говорится в сообщении.
Разработка ведется в первую очередь с целью удовлетворения потребностей банка, добавили в пресс-службе.
"При этом в основе новых прикладных платформ будут лежать все высокотехнологичные наработки, реализованные в Platform V, и накопленный в банке опыт построения высокоэффективных AI-based бизнес-процессов. В связи с этим мы прорабатываем возможность в дальнейшем создания на базе этих прикладных платформ продуктов, которые будут доступны рынку", - отметили в банке.
SAP SE - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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