Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка убытки со структур Glencore

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд обратил взыскание на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих одному из ответчиков Glencore Group Funding Limited (ОАЭ) или иной компании, входящей в группу Glencore. Ответчиками также являются холдинговая Glencore PLC, британская Glencore UK Ltd, швейцарская Glencore International AG.Сбербанк ранее сообщил в суде, что спор связан с договором, по которому его швейцарский трейдер Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd. Покупатель не внес оплату за поставленную нефть из-за санкций.Арбитражный суд Москвы в феврале прошлого года по иску Сбербанка взыскал с Glencore Energy UK Ltd около 117 миллионов евро по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

