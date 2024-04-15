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Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка убытки со структур Glencore
Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка убытки со структур Glencore - 15.04.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка убытки со структур Glencore
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T17:59+0300
2024-04-15T17:59+0300
2024-04-15T18:00+0300
сбербанк
glencore
суд
нефть
оплата
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд обратил взыскание на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих одному из ответчиков Glencore Group Funding Limited (ОАЭ) или иной компании, входящей в группу Glencore. Ответчиками также являются холдинговая Glencore PLC, британская Glencore UK Ltd, швейцарская Glencore International AG.Сбербанк ранее сообщил в суде, что спор связан с договором, по которому его швейцарский трейдер Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd. Покупатель не внес оплату за поставленную нефть из-за санкций.Арбитражный суд Москвы в феврале прошлого года по иску Сбербанка взыскал с Glencore Energy UK Ltd около 117 миллионов евро по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией. Решение не было обжаловано и вступило в силу.
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сбербанк, glencore, суд, нефть, оплата
Сбербанк, Glencore, суд, Нефть, оплата
Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка убытки со структур Glencore
Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка 114,8 миллиона евро убытков с Glencore
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд обратил взыскание на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих одному из ответчиков Glencore Group Funding Limited (ОАЭ) или иной компании, входящей в группу Glencore. Ответчиками также являются холдинговая Glencore PLC, британская Glencore UK Ltd, швейцарская Glencore International AG.
Сбербанк ранее сообщил в суде, что спор связан с договором, по которому его швейцарский трейдер Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd. Покупатель не внес оплату за поставленную нефть из-за санкций.
Арбитражный суд Москвы в феврале прошлого года по иску Сбербанка взыскал с Glencore Energy UK Ltd около 117 миллионов евро по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией. Решение не было обжаловано и вступило в силу.
Суд отказал в аресте принадлежащих трейдеру Glencore акций "Роснефти"