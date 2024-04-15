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В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков

В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков

В шести парках Москвы через единую билетную систему можно будет забронировать беседки и мангалы для пикника за 500 рублей, сообщается на сайте столичной мэрии. | 15.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В шести парках Москвы через единую билетную систему можно будет забронировать беседки и мангалы для пикника за 500 рублей, сообщается на сайте столичной мэрии. В зоне отдыха "Борисовские пруды" и парке "Борисовские пруды" доступны почти пятьдесят беседок, в заказнике "Лианозовский" — две, в парке "Кусково" — двадцать одна беседка, в "Кузьминки-Люблино" — одиннадцать, в Серебряном Бору — четыре беседки, в парке "Москворецкий" — восемь. В основном эти павильоны рассчитаны на шесть мест. Оплатив заранее пятьсот рублей посетители смогут пользоваться павильонами четыре часа. Занимать беседку с мангалом без предварительного бронирования нельзя. В 2024 году стоимость шашлычного набора выросла на 10–25 процентов. По данным Росстата, больше всего подорожала курятина – на 23,7 процента или на 73 рубля, и свинина – на 15,4 процента или на 90 рублей. Анализ проводили с февраля 2023-го по февраль 2024-го.

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праздники, майские праздники, шашлык