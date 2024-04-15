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Минсельхоз оценил рост производства шоколада в России
Минсельхоз оценил рост производства шоколада в России - 15.04.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил рост производства шоколада в России
Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:47+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Минсельхоз РФ. "В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2%, до 667,1 тысячи тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, - на 15%, до 120,2 тысячи тонн. Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин выделяет два основных фактора роста производства: увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке. Согласно данным ассоциации, на конец марта поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года. Более того, по итогам прошлого года впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий - на 2,7%, до 26,3 килограмма сладостей на человека в год. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий - пятый по величине в мире, говорится в сообщении.
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россия, шоколад, новости, минсельхоз
РОССИЯ, шоколад, Новости, Минсельхоз
Минсельхоз оценил рост производства шоколада в России
Минсельхоз: производство шоколада в России в январе-феврале выросло на 8,9%
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Минсельхоз РФ.
"В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2%, до 667,1 тысячи тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, - на 15%, до 120,2 тысячи тонн.
Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин выделяет два основных фактора роста производства: увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке. Согласно данным ассоциации, на конец марта поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года.
Более того, по итогам прошлого года впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий - на 2,7%, до 26,3 килограмма сладостей на человека в год. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий - пятый по величине в мире, говорится в сообщении.
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен