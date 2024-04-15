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Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов
Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов - 15.04.2024, ПРАЙМ
Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов
Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T11:42+0300
2024-04-15T11:56+0300
мир
apple
samsung
смартфоны
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных исследовательской компании IDC Tracker. "Хотя Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", - говорится в сообщении. Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок. На третьем месте находится Xiaomi с 14,1% мировых поставок, на третьем - Transsion, на четвертом - Оppo. При этом, по данным IDC, совокупные мировые поставки смартфонов за квартал выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 миллиона единиц.
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мир, apple, samsung, смартфоны
МИР, Apple, Samsung, смартфоны
11:42 15.04.2024 (обновлено: 11:56 15.04.2024)
 
Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов

IDC Tracker: Samsung в I квартале обогнал Apple по поставкам смартфонов в мире

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных исследовательской компании IDC Tracker.
"Хотя Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", - говорится в сообщении.
Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок.
На третьем месте находится Xiaomi с 14,1% мировых поставок, на третьем - Transsion, на четвертом - Оppo.
При этом, по данным IDC, совокупные мировые поставки смартфонов за квартал выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 миллиона единиц.
 
МИРAppleSamsungсмартфоны
 
 
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