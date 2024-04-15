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Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов

Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов - 15.04.2024, ПРАЙМ

Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов

Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T11:42+0300

2024-04-15T11:42+0300

2024-04-15T11:56+0300

мир

apple

samsung

смартфоны

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных исследовательской компании IDC Tracker. "Хотя Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", - говорится в сообщении. Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок. На третьем месте находится Xiaomi с 14,1% мировых поставок, на третьем - Transsion, на четвертом - Оppo. При этом, по данным IDC, совокупные мировые поставки смартфонов за квартал выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 миллиона единиц.

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мир, apple, samsung, смартфоны