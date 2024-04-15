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Стало известно, что на самом деле творится в горячем участке фронта

Стало известно, что на самом деле творится в горячем участке фронта - 15.04.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что на самом деле творится в горячем участке фронта

Российские войска продолжают наступать на запад и северо-запад после взятия Авдеевки, что заставляет ВСУ бросать в бой все новые резервы, пишет обозреватель РИА | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T09:31+0300

2024-04-15T09:31+0300

2024-04-15T09:51+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российские войска продолжают наступать на запад и северо-запад после взятия Авдеевки, что заставляет ВСУ бросать в бой все новые резервы, пишет обозреватель РИА Новости.Как сообщает автор статьи, в рядах российских солдат работа над беспилотниками не стихает ни днем, ни ночью, так как дроны используются практически везде: к ним прикрепляют противотанковые мины, осколочные снаряды. Также беспилотники помогают бесшумно выслеживать противников и перехватывать их разговоры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Утром аэроразведка засекла в лесополосе за селом Тоненькое шестерых бойцов ВСУ. Теперь, кроме нас, туда работает все, что можно: "мавики" со сбросами, минометы, АГСы, а также танки и артиллерия смежных подразделений. Таким образом мы уже отжали три "лесополки" и сберегли личный состав нашей пехоты", - сообщает оператор дрона-камикадзе с позывным Зевс.Как отмечает военнослущащий, дроны помогают "выкурить" противников из окопов на уже обложенную снарядами территорию. Таким образом, по его словам, к завершению "рабочего дня" из шести человек в живых остается половина.Кроме того, как говорится в материале, для ВСУ все осложняется неудобством территории: местность под Авдеевкой непростая за счет редких и открытых лесопосадок, широких полей и обилия деревень. Таким образом, все действия украинских солдат видны "как на ладони", что позволяет российским войскам вовремя привезти боевую технику и отбросить противника.Таким образом, как резюмирует автор статьи, работа российских бойцов, в первую очередь батальона "Веги", их бригадных сослуживцев и смежников из других подразделений на Авдеевском направлении над оснащением и запуском дронов, над тактикой на поле боя продолжается круглосуточно. Как и постепенное, но активное продвижение российской армии.

https://1prime.ru/20240415/mobilizatsiya-847382507.html

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россия, украина, сво, всу