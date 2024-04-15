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"На жизнеобеспечении". На Западе забеспокоились из-за положения Украины - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240415/spetsoperatsiya-na-ukraine-847384087.html
"На жизнеобеспечении". На Западе забеспокоились из-за положения Украины
"На жизнеобеспечении". На Западе забеспокоились из-за положения Украины - 15.04.2024, ПРАЙМ
"На жизнеобеспечении". На Западе забеспокоились из-за положения Украины
Россия продолжает наращивать темпы производства оружия, в то время как Украина впала в практически полную зависимость от западного вооружения, рассказал... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:00+0300
2024-04-15T10:01+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия продолжает наращивать темпы производства оружия, в то время как Украина впала в практически полную зависимость от западного вооружения, рассказал полковник ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Военно-промышленный комплекс Украины понес тяжелые потери в ходе конфликта. Киев, можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада", — заявил он.Как отмечает, Рейснер, запасы вооружения Запада постепенно истощаются, поэтому для него становится особо проблематично снабжать Киев военной помощью. По его словам, пока Украина ждет западной помощи, Россия активно развивает свой ВПК."С другой стороны мы видим Россию, которая производит боеприпасы в три смены", — упомянул Рейснер.В Кремле неоднократно отмечали, что снабжение Украины вооружением препятствует урегулированию конфликта и делает страны НАТО прямыми участниками конфликта. Как ранее говорил глава российского дипведомства Сергей Лавров, все поставленное Киеву западное оружие станет законной целью России.
https://1prime.ru/20240415/spetsoperatsiya-na-ukraine-847383432.html
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россия, украина, запад, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
10:00 15.04.2024 (обновлено: 10:01 15.04.2024)
 
"На жизнеобеспечении". На Западе забеспокоились из-за положения Украины

Полковник Рейснер: Россия нанесла тяжелый удар по ВПК Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия продолжает наращивать темпы производства оружия, в то время как Украина впала в практически полную зависимость от западного вооружения, рассказал полковник ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"Военно-промышленный комплекс Украины понес тяжелые потери в ходе конфликта. Киев, можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада", — заявил он.
Как отмечает, Рейснер, запасы вооружения Запада постепенно истощаются, поэтому для него становится особо проблематично снабжать Киев военной помощью. По его словам, пока Украина ждет западной помощи, Россия активно развивает свой ВПК.
"С другой стороны мы видим Россию, которая производит боеприпасы в три смены", — упомянул Рейснер.
В Кремле неоднократно отмечали, что снабжение Украины вооружением препятствует урегулированию конфликта и делает страны НАТО прямыми участниками конфликта. Как ранее говорил глава российского дипведомства Сергей Лавров, все поставленное Киеву западное оружие станет законной целью России.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Стало известно, что на самом деле творится в горячем участке фронта
09:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
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