https://1prime.ru/20240415/spetsoperatsiya-na-ukraine-847385201.html
В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту
В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту
Западу необходимо принять сложившиеся в зоне СВО реалии и изменить формат обсуждения потенциальных варинатов урегулирования украинского конфликта, написал... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:43+0300
2024-04-15T10:43+0300
2024-04-15T12:03+0300
спецоперация на украине
россия
германия
украина
сво
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Западу необходимо принять сложившиеся в зоне СВО реалии и изменить формат обсуждения потенциальных варинатов урегулирования украинского конфликта, написал журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер."Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", - отмечает корреспондент.Кроме того, как пишет Фасбендер, подготовка какой-ибо наступательной операции потребовало бы от ВСУ нескольких сотен тысяч опытных солдат и резервов вооружения, чем они не располагают. По его словам, в подобных реалиях цель Киева по выходу на границы 1991 года скорее "иллюзорна", чем осуществима. "В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — возмутился журналист.В заключение обозреватель призвал представителей западных элит пересмотреть свой подход к украинскому конфликту и адекватно реагировать на активно меняющиеся реалии.
https://1prime.ru/20240415/evrosoyuz-847384214.html
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россия, германия, украина, сво, запад, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, СВО, ЗАПАД, военная помощь Украине
В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту
BZ: Западу пора осознать, что Россия может победить в конфликте на Украине
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ.
Западу необходимо принять сложившиеся в зоне СВО реалии и изменить формат обсуждения потенциальных варинатов урегулирования украинского конфликта, написал журналист Berliner Zeitung
Томас Фасбендер.
"Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", - отмечает корреспондент.
Кроме того, как пишет Фасбендер, подготовка какой-ибо наступательной операции потребовало бы от ВСУ нескольких сотен тысяч опытных солдат и резервов вооружения, чем они не располагают. По его словам, в подобных реалиях цель Киева по выходу на границы 1991 года скорее "иллюзорна", чем осуществима.
"В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — возмутился журналист.
В заключение обозреватель призвал представителей западных элит пересмотреть свой подход к украинскому конфликту и адекватно реагировать на активно меняющиеся реалии.
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