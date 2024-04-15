https://1prime.ru/20240415/spetsoperatsiya-na-ukraine-847385201.html

В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту

В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Германии призвали Запад пересмотреть подход к украинскому конфликту

Западу необходимо принять сложившиеся в зоне СВО реалии и изменить формат обсуждения потенциальных варинатов урегулирования украинского конфликта, написал... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:43+0300

2024-04-15T10:43+0300

2024-04-15T12:03+0300

спецоперация на украине

россия

германия

украина

сво

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Западу необходимо принять сложившиеся в зоне СВО реалии и изменить формат обсуждения потенциальных варинатов урегулирования украинского конфликта, написал журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер."Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", - отмечает корреспондент.Кроме того, как пишет Фасбендер, подготовка какой-ибо наступательной операции потребовало бы от ВСУ нескольких сотен тысяч опытных солдат и резервов вооружения, чем они не располагают. По его словам, в подобных реалиях цель Киева по выходу на границы 1991 года скорее "иллюзорна", чем осуществима. "В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — возмутился журналист.В заключение обозреватель призвал представителей западных элит пересмотреть свой подход к украинскому конфликту и адекватно реагировать на активно меняющиеся реалии.

https://1prime.ru/20240415/evrosoyuz-847384214.html

германия

украина

запад

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россия, германия, украина, сво, запад, военная помощь украине