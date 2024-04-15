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"Гонка по нисходящей". ЕС может ужесточить условия для украинских беженцев - 15.04.2024, ПРАЙМ
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"Гонка по нисходящей". ЕС может ужесточить условия для украинских беженцев
"Гонка по нисходящей". ЕС может ужесточить условия для украинских беженцев - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Гонка по нисходящей". ЕС может ужесточить условия для украинских беженцев
Страны Европейского союза могут в скором времени жесточить миграционную политику, в том числе по отношению к украинским беженцам, рассказала в статье для... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T11:05+0300
2024-04-15T11:05+0300
европа
украина
украинские беженцы
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Страны Европейского союза могут в скором времени жесточить миграционную политику, в том числе по отношению к украинским беженцам, рассказала в статье для европейского издания Politico доцент Университета Осло Вильде Хернес.Так, доцент отмечает, что при сравнении европейского подхода к беженцам в 2022-2023 годах и в 2015-2016 годах, во время европейского миграционного кризиса, можно сделать вывод, что он был и щедрым, и ограничительным одновременно. Речь идет о том, что, с одной стороны, украинцы получили доступ к рынку труда, разрешение временно посещать Украину без изменения своего статуса, а с другой - они получили меньше возможностей по интеграции и финансовой помощи."Таким образом, несмотря на общую тенденцию к либерализации политики в отношении украинских беженцев в некоторых областях, в других эта группа фактически столкнулась с усилением ограничений", - пришла к выводу Хернес. Также эксперт отмечает, что в 2025 году истекает срок действия временной защиты украинских беженцев, поэтому ЕС придется выбирать: придерживаться унифицированной политики или дифференцированного подхода в отношении беженцев. По ее словам, мир может стать свидетелем европейской "гонки по нисходящей", потому что Европа может попытаться превратить себя в менее привлекательное для мигрантов место.
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европа, украина, украинские беженцы
ЕВРОПА, УКРАИНА, украинские беженцы
11:05 15.04.2024
 
"Гонка по нисходящей". ЕС может ужесточить условия для украинских беженцев

Politico: страны ЕС могут изменить политику в отношении украинских беженцев

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Страны Европейского союза могут в скором времени жесточить миграционную политику, в том числе по отношению к украинским беженцам, рассказала в статье для европейского издания Politico доцент Университета Осло Вильде Хернес.
Так, доцент отмечает, что при сравнении европейского подхода к беженцам в 2022-2023 годах и в 2015-2016 годах, во время европейского миграционного кризиса, можно сделать вывод, что он был и щедрым, и ограничительным одновременно. Речь идет о том, что, с одной стороны, украинцы получили доступ к рынку труда, разрешение временно посещать Украину без изменения своего статуса, а с другой - они получили меньше возможностей по интеграции и финансовой помощи.
"Таким образом, несмотря на общую тенденцию к либерализации политики в отношении украинских беженцев в некоторых областях, в других эта группа фактически столкнулась с усилением ограничений", - пришла к выводу Хернес.
Также эксперт отмечает, что в 2025 году истекает срок действия временной защиты украинских беженцев, поэтому ЕС придется выбирать: придерживаться унифицированной политики или дифференцированного подхода в отношении беженцев. По ее словам, мир может стать свидетелем европейской "гонки по нисходящей", потому что Европа может попытаться превратить себя в менее привлекательное для мигрантов место.
 
ЕВРОПАУКРАИНАукраинские беженцы
 
 
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