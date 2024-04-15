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Составлен рейтинг регионов России по потребительскому спросу

Составлен рейтинг регионов России по потребительскому спросу - 15.04.2024, ПРАЙМ

Составлен рейтинг регионов России по потребительскому спросу

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу за прошедший год стали республика Ингушетия и Тюменская область, замыкают список Ненецкий округ и... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T05:18+0300

2024-04-15T05:18+0300

2024-04-15T05:18+0300

экономика

рейтинг

потребрынок

торговля

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу за прошедший год стали республика Ингушетия и Тюменская область, замыкают список Ненецкий округ и Брянская область, при этом рост потребительского спроса наблюдается в 82 регионах России, свидетельствует исследование РИА Новости. КАК МЕНЯЛСЯ СПРОС Российская экономика в 2023 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Как поясняют экономисты, позитивная динамика обусловлена быстрым ростом зарплат и занятости, а также кредитованием. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, однако в некоторых регионах рост цен "съел" эффект от увеличения трат, и в реальности спрос вырос слабо или даже снизился. По оценкам РИА Новости, за 2023 год потребительский спрос в России вырос на 6,2%. В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Основной прирост был обеспечен розничной торговлей (+6,4% за год), но при этом сектор общественного питания показал еще более высокую динамику (+12,3%), однако его вес в суммарных потребительских расходах по-прежнему не высок, и поэтому вклад в общий прирост не такой большой. Динамика спроса в региональном разрезе в России отличается очень заметно. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали изменение потребительского спроса в субъектах РФ за 2023 год. На основании этих данных был составлен четвертый ежегодный рейтинг регионов по потребительскому спросу. ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень заметно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности0, два региона в 2023 году показали снижение потребительского спроса, а в 82 регионах спрос населения вырос относительно предыдущего года. Самый большой рост спроса в прошедшем году отмечался в Республике Ингушетия, где по расчетам РИА Новости, он увеличился на 17,2%. Также достаточно заметно спрос вырос в Тюменской области (+14,8%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Республика Адыгея и Ставропольский край, где спрос вырос в 2023 году на 12,4% в каждом регионе. В Республике Ингушетия и в Ставропольском крае значительно выросли траты на товары, а также кафе и рестораны, в Республике Адыгея хороший рост наблюдался в части спроса на товары и услуги, а в Тюменской области почти весь прирост спроса был сконцентрирован в розничной торговле. Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по темпам роста потребительских расходов в 2023 году расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Новосибирская области, Кабардино-Балкария, Мордовия и Татарстан. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен. СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА На общем позитивном фоне в двух регионах в прошедшем году отмечалось сокращение спроса по итогам года. Согласно расчетам РИА Новости, негативная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Брянской области. В этих двух регионах все три компонента потребительского спроса показали слабый результат. Например, в Ненецком автономном округе траты на услуги снизились за год на 11%, а в Брянской области розничная торговля упала на 2,4%. Еще в двух регионах динамика спроса также была достаточно слабой. В Белгородской области в реальном выражении спрос в 2023 году не изменился, а в Мурманской области он вырос лишь на 0,2%. ТРАТЫ В 37 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2023 году составляли 37 тысячи рублей. Из них на покупку товаров ушло 27 тысяч рублей, на оплату услуг 8,4 тысячи рублей, а на питание в общественных местах 1,6 тысячи рублей. У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного выше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 66 тысяч рублей, житель Сахалинской области – 51 тысячу рублей, а петербуржец – 50 тысяч рублей. В целом в 21 регионе ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень. На другом полюсе находятся регионы, в которых население тратит мало. В 11 регионах потребительские расходы не превышают 25 тысяч рублей на человека в месяц по итогам 2023 года, а в четырех регионах среднедушевые расходы меньше 15 тысяч рублей в месяц. По оценкам РИА Новости, в 2024 году динамика спроса может несколько замедлиться. Во-первых, рост зарплат вряд ли повторит рекорды 2023 года, во-вторых, высокие ставки будут увеличивать склонность к сбережению. Однако, вероятно, большинство регионов смогут показать прирост спроса по итогам текущего года.

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рейтинг, потребрынок, торговля