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В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2"

В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2" - 15.04.2024, ПРАЙМ

В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2"

Соединенные Штаты не скрывают своих планов уничтожить проект "Арктик СПГ 2", передает издание Wall Street Journal. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T13:02+0300

2024-04-15T13:02+0300

2024-04-15T13:29+0300

энергетика

россия

сша

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не скрывают своих планов уничтожить проект "Арктик СПГ 2", передает издание Wall Street Journal.Согласно изданию, СПГ становится важным источником энергии в мире и влияет на отношения между Россией и США. Конкуренция особенно ощущается на севере России, где строится крупный завод по производству СПГ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование проектаArctic LNG 2", — заявил на конференции в Швейцарии помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пьятт.Кроме того, рост спроса на СПГ происходит вследствие сокращения использования угля и внедрения энергодефицитных технологий. У России есть планы по увеличению экспорта СПГ. В то же время, администрация Байдена приостановила процесс утверждения новых экспортных проектов из-за экологических проблем, отмечается в статье.Возникновение новых рынков сбыта для российской нефти проходит успешно, но заменить потерянные объемы трубопроводного газа оказывается сложнее, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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