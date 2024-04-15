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В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2" - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2"
В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2" - 15.04.2024, ПРАЙМ
В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2"
Соединенные Штаты не скрывают своих планов уничтожить проект "Арктик СПГ 2", передает издание Wall Street Journal. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:02+0300
2024-04-15T13:29+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не скрывают своих планов уничтожить проект "Арктик СПГ 2", передает издание Wall Street Journal.Согласно изданию, СПГ становится важным источником энергии в мире и влияет на отношения между Россией и США. Конкуренция особенно ощущается на севере России, где строится крупный завод по производству СПГ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование проектаArctic LNG 2", — заявил на конференции в Швейцарии помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пьятт.Кроме того, рост спроса на СПГ происходит вследствие сокращения использования угля и внедрения энергодефицитных технологий. У России есть планы по увеличению экспорта СПГ. В то же время, администрация Байдена приостановила процесс утверждения новых экспортных проектов из-за экологических проблем, отмечается в статье.Возникновение новых рынков сбыта для российской нефти проходит успешно, но заменить потерянные объемы трубопроводного газа оказывается сложнее, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша
Энергетика, РОССИЯ, США
13:02 15.04.2024 (обновлено: 13:29 15.04.2024)
 
В США признали, что хотят уничтожить российский "Арктик СПГ 2"

WSJ: США пытаются сорвать реализацию российского проекта "Арктик СПГ 2"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не скрывают своих планов уничтожить проект "Арктик СПГ 2", передает издание Wall Street Journal.
Согласно изданию, СПГ становится важным источником энергии в мире и влияет на отношения между Россией и США. Конкуренция особенно ощущается на севере России, где строится крупный завод по производству СПГ.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование проектаArctic LNG 2", — заявил на конференции в Швейцарии помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пьятт.
Кроме того, рост спроса на СПГ происходит вследствие сокращения использования угля и внедрения энергодефицитных технологий. У России есть планы по увеличению экспорта СПГ. В то же время, администрация Байдена приостановила процесс утверждения новых экспортных проектов из-за экологических проблем, отмечается в статье.
Возникновение новых рынков сбыта для российской нефти проходит успешно, но заменить потерянные объемы трубопроводного газа оказывается сложнее, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио
22 марта, 09:50
 
ЭнергетикаРОССИЯСША
 
 
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