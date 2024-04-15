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СМИ: в России могут внедрить дифференцированные тарифы на электроэнергию

СМИ: в России могут внедрить дифференцированные тарифы на электроэнергию - 15.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России могут внедрить дифференцированные тарифы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, пишет издание "Газета.ru". | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T14:23+0300

2024-04-15T14:23+0300

2024-04-15T14:28+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, пишет издание "Газета.ru".Такие тарифы защитят добросовестных потребителей, использующих электроэнергию только для бытовых нужд, и помогут снизить нагрузку на промышленные предприятия, которые страдают от перекрестного субсидирования, отмечается в публикации.Согласно изданию, дифференцированные тарифы уже применяются в 53 регионах страны, где уровень перекрестного субсидирования на год превышает предельно допустимые нормативы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нужно ввести реальную дифференциацию и выделить 10 процентов наиболее обеспеченных семей, ввести для них повышенный тариф. Пока потребители будут иметь не дифтариф, который должен быть, а просто тариф — всегда будут проблемы с инвестициями (в энергетику, в сетевой комплекс — прим. ред.)", — такле мнение выразил глава "Русэнергосбыта" Михаил Андронов.Кроме того, особенно актуальны дифференцированные тарифы в Сибири, где майнеры криптовалют активно используют электроэнергию, пользуясь самыми низкими тарифами в стране.Однако, чиновники призывают к определению диапазонов потребления и внесению изменений в расчет тарифов для эффективного борьбы с серой добычей и обеспечения корректного измерения потребления электроэнергии. Так, в Иркутской области, где установлены фермы для майнинга криптовалют в жилых домах и гаражах, возникают аварийные ситуации из-за перегрузки электросетей и повышается количество пожаров, связанных с майнинговым оборудованием, заключили в издании.

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россия, тарифы на электроэнергию, новости