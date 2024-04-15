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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - 15.04.2024, ПРАЙМ
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Назримад Лутфуллои, признанный одним из фигурантов дела о трагедии в "Крокус Сити Холле", подал апелляционную жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали РИА... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T11:31+0300
2024-04-15T11:31+0300
происшествия
россия
басманный суд
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Назримад Лутфуллои, признанный одним из фигурантов дела о трагедии в "Крокус Сити Холле", подал апелляционную жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали РИА Новости в суде. "В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее Лутфуллои арестовали до 22 мая. По информации суда, он является 24-летним уроженцем Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". После совершения теракта в "Крокусе" 23 марта его задержала полиция здания ТЦ, где в ответ на просьбу предъявить документы он начал "выражаться нецензурной лексикой, вести себя вызывающе, дерзко". Преображенский суд Москвы арестовал Лутфуллои на 15 суток за мелкое хулиганство. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
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россия, басманный суд, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Басманный суд, Крокус сити холл, теракт
11:31 15.04.2024
 
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои обжаловал свой арест

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Назримад Лутфуллои, признанный одним из фигурантов дела о трагедии в "Крокус Сити Холле", подал апелляционную жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали РИА Новости в суде.
"В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Лутфуллои арестовали до 22 мая. По информации суда, он является 24-летним уроженцем Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская".
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После совершения теракта в "Крокусе" 23 марта его задержала полиция здания ТЦ, где в ответ на просьбу предъявить документы он начал "выражаться нецензурной лексикой, вести себя вызывающе, дерзко". Преображенский суд Москвы арестовал Лутфуллои на 15 суток за мелкое хулиганство.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
 
ПроисшествияРОССИЯБасманный судКрокус сити холлтеракт
 
 
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