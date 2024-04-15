https://1prime.ru/20240415/terakt-v-krokuse-847399909.html

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - 15.04.2024, ПРАЙМ

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T17:36+0300

2024-04-15T17:36+0300

2024-04-15T17:37+0300

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник издания. Отмечается, что Шарипзода является последним на текущий момент фигурантом дела о трагедии в "Крокусе". По информации суда, данных о фигуранте крайне мало, потому что о поступлении в суд материалов о нем не сообщалось заблаговременно.Ранее сообщалось, что Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - Аминчона Исломова и Алишера Касимова. Позднее поступила информация, что Мосгорсуд признал законным арест Исломова.

https://1prime.ru/20240415/terakt-v-krokuse-847387430.html

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Одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоир Шарипзода Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде. 2024-04-15T17:36+0300 true PT0M10S

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, крокус сити холл, теракт