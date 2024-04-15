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Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - 15.04.2024, ПРАЙМ
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T17:36+0300
2024-04-15T17:37+0300
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник издания. Отмечается, что Шарипзода является последним на текущий момент фигурантом дела о трагедии в "Крокусе". По информации суда, данных о фигуранте крайне мало, потому что о поступлении в суд материалов о нем не сообщалось заблаговременно.Ранее сообщалось, что Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - Аминчона Исломова и Алишера Касимова. Позднее поступила информация, что Мосгорсуд признал законным арест Исломова.
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Одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоир Шарипзода
Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде.
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россия, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
17:36 15.04.2024 (обновлено: 17:37 15.04.2024)
 
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды обжаловал свой арест

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник издания.
Отмечается, что Шарипзода является последним на текущий момент фигурантом дела о трагедии в "Крокусе". По информации суда, данных о фигуранте крайне мало, потому что о поступлении в суд материалов о нем не сообщалось заблаговременно.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - Аминчона Исломова и Алишера Касимова. Позднее поступила информация, что Мосгорсуд признал законным арест Исломова.
Судейский молоток
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
11:31
 
РОССИЯКрокус сити холлтеракт
 
 
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