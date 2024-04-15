https://1prime.ru/20240415/terakt-v-krokuse-847399909.html
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест - 15.04.2024, ПРАЙМ
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T17:36+0300
2024-04-15T17:36+0300
2024-04-15T17:37+0300
россия
крокус сити холл
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847123967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c36b259a2648e50d1d4a2e47dff64cf.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник издания. Отмечается, что Шарипзода является последним на текущий момент фигурантом дела о трагедии в "Крокусе". По информации суда, данных о фигуранте крайне мало, потому что о поступлении в суд материалов о нем не сообщалось заблаговременно.Ранее сообщалось, что Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - Аминчона Исломова и Алишера Касимова. Позднее поступила информация, что Мосгорсуд признал законным арест Исломова.
https://1prime.ru/20240415/terakt-v-krokuse-847387430.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847123967_332:0:1772:1080_1920x0_80_0_0_cb67db908281fcef506ecf0bc73dbac6.jpg
Одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоир Шарипзода
Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде.
2024-04-15T17:36+0300
true
PT0M10S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды обжаловал свой арест
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Последний фигурант дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Мухаммад Зоира Шарипзоды подал жалобу в Басманный суд Москвы, рассказали агентству РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник издания.
Отмечается, что Шарипзода является последним на текущий момент фигурантом дела о трагедии в "Крокусе". По информации суда, данных о фигуранте крайне мало, потому что о поступлении в суд материалов о нем не сообщалось заблаговременно.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - Аминчона Исломова и Алишера Касимова. Позднее поступила информация, что Мосгорсуд признал законным арест Исломова.
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест