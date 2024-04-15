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Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию

Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию - 15.04.2024, ПРАЙМ

Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию

Банковские проблемы между Россией и Турцией могут оказать влияние на туристов, планирующих поездку в Турцию самостоятельно, заявил РИА Новости посол России в... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T16:52+0300

2024-04-15T16:52+0300

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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Банковские проблемы между Россией и Турцией могут оказать влияние на туристов, планирующих поездку в Турцию самостоятельно, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, сообщил ранее Ерхов. "Думаю, что в меньшей степени коснется т.н. "организованных туристов", приобретающих пакетные туры у крупных туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями", — сказал дипломат. Посол отметил, что этот вид туризма импонирует ему еще и тем, что "таким образом туристы приобретают и медицинские страховки, столь необходимые в Турции, получая "определенные гарантии" на случай чрезвычайной ситуации."А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности как-то коснутся. В конце концов, всегда бывают сбои, ошибки, и при "децентрализованном" заказе они более вероятны", — сказал дипломат. Посол также сообщил РИА Новости, что на днях в Анталье пройдет встреча российско-турецкой Рабочей группы по безопасности туризма. Ранее стало известно, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.

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турция, платежи, международные платежи, банковские платежи за границей, россия