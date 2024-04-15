https://1prime.ru/20240415/turtsiya-847397707.html
Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию
Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию - 15.04.2024, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию
Банковские проблемы между Россией и Турцией могут оказать влияние на туристов, планирующих поездку в Турцию самостоятельно, заявил РИА Новости посол России в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T16:52+0300
2024-04-15T16:52+0300
2024-04-15T16:52+0300
экономика
турция
платежи
международные платежи
банковские платежи за границей
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/49/841384995_104:0:1178:604_1920x0_80_0_0_9de8da3895a333c43c6e67dcaa2e55dc.jpg
АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Банковские проблемы между Россией и Турцией могут оказать влияние на туристов, планирующих поездку в Турцию самостоятельно, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, сообщил ранее Ерхов. "Думаю, что в меньшей степени коснется т.н. "организованных туристов", приобретающих пакетные туры у крупных туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями", — сказал дипломат. Посол отметил, что этот вид туризма импонирует ему еще и тем, что "таким образом туристы приобретают и медицинские страховки, столь необходимые в Турции, получая "определенные гарантии" на случай чрезвычайной ситуации."А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности как-то коснутся. В конце концов, всегда бывают сбои, ошибки, и при "децентрализованном" заказе они более вероятны", — сказал дипломат. Посол также сообщил РИА Новости, что на днях в Анталье пройдет встреча российско-турецкой Рабочей группы по безопасности туризма. Ранее стало известно, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.
https://1prime.ru/20240415/denezhnye-perevody-847396062.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/49/841384995_238:0:1043:604_1920x0_80_0_0_7a54ab28d90f99bfd9c6c3eb9623ee05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, платежи, международные платежи, банковские платежи за границей, россия
Экономика, ТУРЦИЯ, платежи, международные платежи, банковские платежи за границей, РОССИЯ
Посол РФ рассказал, как банковские проблемы повлияют на турпоток в Турцию
Посол РФ: проблемы с платежами коснутся индивидуальных туристов в Турции
АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Банковские проблемы между Россией и Турцией могут оказать влияние на туристов, планирующих поездку в Турцию самостоятельно, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, сообщил ранее Ерхов.
"Думаю, что в меньшей степени коснется т.н. "организованных туристов", приобретающих пакетные туры у крупных туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями", — сказал дипломат.
Посол отметил, что этот вид туризма импонирует ему еще и тем, что "таким образом туристы приобретают и медицинские страховки, столь необходимые в Турции, получая "определенные гарантии" на случай чрезвычайной ситуации.
"А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности как-то коснутся. В конце концов, всегда бывают сбои, ошибки, и при "децентрализованном" заказе они более вероятны", — сказал дипломат.
Посол России назвал сложной ситуацию с платежными переводами в Турцию
Посол также сообщил РИА Новости, что на днях в Анталье пройдет встреча российско-турецкой Рабочей группы по безопасности туризма.
Ранее стало известно, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.