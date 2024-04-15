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Раскрыто, как удары по украинским энергообъектам сказались на Европе

Раскрыто, как удары по украинским энергообъектам сказались на Европе - 15.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как удары по украинским энергообъектам сказались на Европе

Удары по украинским энергетическим объектам привели к росту цен на газ в Европе на 10%, пишет Bloomberg. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:42+0300

2024-04-15T10:42+0300

2024-04-15T10:42+0300

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Удары по украинским энергетическим объектам привели к росту цен на газ в Европе на 10%, пишет Bloomberg.Как отмечается, в развитии идущего конфликта обе стороны, и Украина, и Россия нацелились на энергетические объекты, нанося удары по экономике противника.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, ранее Международное энергетическое агентство предупредило о возможных последствиях атак украинских беспилотников на российские НПЗ для мировой торговли нефтепродуктами.В то же время, после того, как на прошлой неделе Россия нанесла удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины, европейские цены на газ подскочили на 10%, отмечается в публикации.Со своей стороны, ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за истощения финансирования со стороны США и проблем с поставками оружия от европейских союзников. В этих условиях Украина атакует российские энергообъекты, несмотря на опасения Вашингтона о последствиях для цен на нефть и газ.По данным агентства, в этом году Украина атаковала в России 14 крупных НПЗ и два небольших. Россия же активизировала и сделала более масштабными атаки на украинские объекты ТЭК. Было нанесено три масштабных удара по украинским электроэнергетическим предприятиям. Впервые после ввода войск более двух лет назад атакована беспилотниками и ракетами ключевая газовая инфраструктура. В четверг, 11 апреля, российские ВС уничтожили крупнейшую электростанцию в Киевской области - Трипольскую ТЭЦ.Обе стороны осознают, что боевые действия заходят в тупик и не смогут привести к решительному исходу, указывается в статье. В этих условиях эскалация связана с появлением новых военных возможностей и масштабными бомбардировками украинских энергетических объектов.Как пояснил агентству научный сотрудник Сергей Вакуленко, нынешняя ситуация характеризуется тем, что оказались в игре прежде недоступные цели.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Минобороны заявляло о нанесении массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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газ, ес, украина, россия