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Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины
Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины - 15.04.2024, ПРАЙМ
Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины
Под руководством Владимира Зеленского Украина оказалась разрушена до основания, а следующего президента уже не выдержит, отметил председатель Совета Движения... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T07:25+0300
2024-04-15T07:26+0300
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Под руководством Владимира Зеленского Украина оказалась разрушена до основания, а следующего президента уже не выдержит, отметил председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".Он привел анализ пребывания на посту всех президентов независимой постсоветской Украины — их объединяет то, что народ верил декларируемому ими перед выборами стремлению к сближению с России, разрешить конфликты — а в итоге ожидания избирателей не оправдывались. Исключением он назвал Виктора Ющенко — но он победил нелегитимно, в результате так называемого третьего тура, напомнил автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый президент Украины обещал это, а потом делал противоположное. "С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", — подчеркнул Медведчук.Он сослался на мнение социальных психологов, считающих, что граждане Украины "перестали серьезно относится к украинской государственности, когда выбрали президентом клоуна". "Уже тогда большинство украинцев на подсознательном уровне проголосовали за уничтожение государственности Украины", — сделал вывод Медведчук.При этом Зеленский не занимался экономикой, социальными программами, обеспечением законности и борьбой с коррупцией и переговорами о мире. В результате конфликт выплеснулся за пределы Донбасса. Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России, подчеркнул Медведчук.Он отметил, что ни один из президентов не действовал в интересах народа, а ложь, обман, коррупцию и беззаконие считал государственной политикой. "Подобное происходит в украинской истории не впервые. И тогда традиционно украинцы отправляется домой, в Россию, чаще всего по частям, но достаточно активно и без сожаления", — указал Медведчук.То, что сегодня клика Зеленского называет сепаратизмом, в реальности бегство от психически ненормального руководства, которое своей некомпетентностью и глупостью добивает страну и ее граждан, добавил автор."Если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу. Но это шоу подходит к концу, и уже сейчас на месте страны мы видим безлюдное пепелище", — подчеркнул политик.Возрождать это Дикое поле придется традиционно вместе с Россией, что сейчас и делают жители Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, используя свое право на выбор нормальных условий жизни для себя и своих детей, отметил Медведчук, добавив, что они сделали этот выбор, учитывая смертельную опасность от действий нацистского киевского режима."Пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти", — сделал вывод автор.
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украина, виктор медведчук, владимир зеленский
УКРАИНА, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
07:25 15.04.2024 (обновлено: 07:26 15.04.2024)
 
Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины

Медведчук: следующего президента после Зеленского Украина уже не выдержит

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Под руководством Владимира Зеленского Украина оказалась разрушена до основания, а следующего президента уже не выдержит, отметил председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".
Он привел анализ пребывания на посту всех президентов независимой постсоветской Украины — их объединяет то, что народ верил декларируемому ими перед выборами стремлению к сближению с России, разрешить конфликты — а в итоге ожидания избирателей не оправдывались. Исключением он назвал Виктора Ющенко — но он победил нелегитимно, в результате так называемого третьего тура, напомнил автор.
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По его словам, украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый президент Украины обещал это, а потом делал противоположное. "С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", — подчеркнул Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук
10 апреля, 13:37
Он сослался на мнение социальных психологов, считающих, что граждане Украины "перестали серьезно относится к украинской государственности, когда выбрали президентом клоуна". "Уже тогда большинство украинцев на подсознательном уровне проголосовали за уничтожение государственности Украины", — сделал вывод Медведчук.
При этом Зеленский не занимался экономикой, социальными программами, обеспечением законности и борьбой с коррупцией и переговорами о мире. В результате конфликт выплеснулся за пределы Донбасса. Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России, подчеркнул Медведчук.
Он отметил, что ни один из президентов не действовал в интересах народа, а ложь, обман, коррупцию и беззаконие считал государственной политикой. "Подобное происходит в украинской истории не впервые. И тогда традиционно украинцы отправляется домой, в Россию, чаще всего по частям, но достаточно активно и без сожаления", — указал Медведчук.
То, что сегодня клика Зеленского называет сепаратизмом, в реальности бегство от психически ненормального руководства, которое своей некомпетентностью и глупостью добивает страну и ее граждан, добавил автор.
"Если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу. Но это шоу подходит к концу, и уже сейчас на месте страны мы видим безлюдное пепелище", — подчеркнул политик.
Возрождать это Дикое поле придется традиционно вместе с Россией, что сейчас и делают жители Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, используя свое право на выбор нормальных условий жизни для себя и своих детей, отметил Медведчук, добавив, что они сделали этот выбор, учитывая смертельную опасность от действий нацистского киевского режима.
"Пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти", — сделал вывод автор.
 
УКРАИНАВиктор МедведчукВладимир Зеленский
 
 
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