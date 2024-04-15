https://1prime.ru/20240415/ukraina-847381465.html

Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины

Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины - 15.04.2024, ПРАЙМ

Последний спектакль. Медведчук раскрыл механизм разрушения Украины

Под руководством Владимира Зеленского Украина оказалась разрушена до основания, а следующего президента уже не выдержит, отметил председатель Совета Движения... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T07:25+0300

2024-04-15T07:25+0300

2024-04-15T07:26+0300

украина

виктор медведчук

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Под руководством Владимира Зеленского Украина оказалась разрушена до основания, а следующего президента уже не выдержит, отметил председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".Он привел анализ пребывания на посту всех президентов независимой постсоветской Украины — их объединяет то, что народ верил декларируемому ими перед выборами стремлению к сближению с России, разрешить конфликты — а в итоге ожидания избирателей не оправдывались. Исключением он назвал Виктора Ющенко — но он победил нелегитимно, в результате так называемого третьего тура, напомнил автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый президент Украины обещал это, а потом делал противоположное. "С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", — подчеркнул Медведчук.Он сослался на мнение социальных психологов, считающих, что граждане Украины "перестали серьезно относится к украинской государственности, когда выбрали президентом клоуна". "Уже тогда большинство украинцев на подсознательном уровне проголосовали за уничтожение государственности Украины", — сделал вывод Медведчук.При этом Зеленский не занимался экономикой, социальными программами, обеспечением законности и борьбой с коррупцией и переговорами о мире. В результате конфликт выплеснулся за пределы Донбасса. Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России, подчеркнул Медведчук.Он отметил, что ни один из президентов не действовал в интересах народа, а ложь, обман, коррупцию и беззаконие считал государственной политикой. "Подобное происходит в украинской истории не впервые. И тогда традиционно украинцы отправляется домой, в Россию, чаще всего по частям, но достаточно активно и без сожаления", — указал Медведчук.То, что сегодня клика Зеленского называет сепаратизмом, в реальности бегство от психически ненормального руководства, которое своей некомпетентностью и глупостью добивает страну и ее граждан, добавил автор."Если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу. Но это шоу подходит к концу, и уже сейчас на месте страны мы видим безлюдное пепелище", — подчеркнул политик.Возрождать это Дикое поле придется традиционно вместе с Россией, что сейчас и делают жители Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, используя свое право на выбор нормальных условий жизни для себя и своих детей, отметил Медведчук, добавив, что они сделали этот выбор, учитывая смертельную опасность от действий нацистского киевского режима."Пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти", — сделал вывод автор.

https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847265110.html

украина

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украина, виктор медведчук, владимир зеленский