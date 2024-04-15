https://1prime.ru/20240415/ukraina-847382866.html

Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США

Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США - 15.04.2024, ПРАЙМ

Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США

Вооруженные силы России быстро выведут из строя поставленную Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение в социальной сети Х выразил бывший... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T09:12+0300

2024-04-15T09:12+0300

2024-04-15T09:12+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России быстро выведут из строя поставленную Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение в социальной сети Х выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — отметил он.Так Риттер ответил на высказывание экс-премьера Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже направить системы ПВО Украине.Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.В Кремле неоднократно отмечали, что снабжение Украины вооружением препятствует урегулированию конфликта и делает страны НАТО непосредственными участниками конфликта. Как ранее говорил глава российского дипведомства Сергей Лавров, все поставленное Киеву западное оружие станет законной целью России.

https://1prime.ru/20240414/spetsoperatsiya-na-ukraine-847376247.html

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украина, сша, вооружение, новости