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Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США
Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США - 15.04.2024, ПРАЙМ
Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США
Вооруженные силы России быстро выведут из строя поставленную Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение в социальной сети Х выразил бывший... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:12+0300
2024-04-15T09:12+0300
2024-04-15T09:12+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России быстро выведут из строя поставленную Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение в социальной сети Х выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — отметил он.Так Риттер ответил на высказывание экс-премьера Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже направить системы ПВО Украине.Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.В Кремле неоднократно отмечали, что снабжение Украины вооружением препятствует урегулированию конфликта и делает страны НАТО непосредственными участниками конфликта. Как ранее говорил глава российского дипведомства Сергей Лавров, все поставленное Киеву западное оружие станет законной целью России.
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Вооружения, УКРАИНА, США, вооружение, Новости
Меньше недели. Подарок Украине вызвал смех в США
Экс-разведчик Риттер: ВС России быстро уничтожат поставленную Украине ПВО Patriot
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России быстро выведут из строя поставленную Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение в социальной сети Х выразил
бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — отметил он.
Так Риттер ответил на высказывание экс-премьера Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже направить системы ПВО Украине.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
В Кремле неоднократно отмечали, что снабжение Украины вооружением препятствует урегулированию конфликта и делает страны НАТО непосредственными участниками конфликта. Как ранее говорил глава российского дипведомства Сергей Лавров, все поставленное Киеву западное оружие станет законной целью России.
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