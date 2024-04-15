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На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ

На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ - 15.04.2024, ПРАЙМ

На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ

Денис Шмыгаль. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T13:56+0300

2024-04-15T13:56+0300

2024-04-15T13:56+0300

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верховная рада

всу

денис шмыгаль

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Украины не будут перенаправлять выделенные для украинского телемарафона деньги из бюджета на нужды ВСУ, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Ранее в правительство Украины поступила петиция с требованием отдать все бюджетные средства, предназначенные для финансирования украинского телемарафона, ВСУ для закупки необходимого вооружения. Петицию подписали порядка 30 тысяч человек, при том, что для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.Тем не менее, как прокомментировал Шмыгаль, перераспределение указанных в петиции расходов "нецелесообразно". По его словам, финансирование подохных телевизионных мероприятий является важной частью противодействия военной агрессии, что оказалось для премьера "приоритетнее".Новостной телемарафон "Единые новости" начал свою работу 24 февраля 2022 года. Его главной целью было информирование граждан о ходе конфликта. Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отмечат, что власти обсудят вопрос прекращения трансляции канала на фоне сокращения финансовой помощи со стороны западных стран.

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украина, верховная рада, всу, денис шмыгаль