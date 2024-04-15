https://1prime.ru/20240415/ukraina-847391535.html
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ - 15.04.2024, ПРАЙМ
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
Денис Шмыгаль. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:56+0300
2024-04-15T13:56+0300
2024-04-15T13:56+0300
украина
верховная рада
всу
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Украины не будут перенаправлять выделенные для украинского телемарафона деньги из бюджета на нужды ВСУ, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Ранее в правительство Украины поступила петиция с требованием отдать все бюджетные средства, предназначенные для финансирования украинского телемарафона, ВСУ для закупки необходимого вооружения. Петицию подписали порядка 30 тысяч человек, при том, что для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.Тем не менее, как прокомментировал Шмыгаль, перераспределение указанных в петиции расходов "нецелесообразно". По его словам, финансирование подохных телевизионных мероприятий является важной частью противодействия военной агрессии, что оказалось для премьера "приоритетнее".Новостной телемарафон "Единые новости" начал свою работу 24 февраля 2022 года. Его главной целью было информирование граждан о ходе конфликта. Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отмечат, что власти обсудят вопрос прекращения трансляции канала на фоне сокращения финансовой помощи со стороны западных стран.
https://1prime.ru/20240415/berdyansk-847389264.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада, всу, денис шмыгаль
УКРАИНА, Верховная рада, ВСУ, Денис Шмыгаль
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
Премьер Украины: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Украины не будут перенаправлять выделенные для украинского телемарафона деньги из бюджета на нужды ВСУ, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее в правительство Украины поступила петиция с требованием отдать все бюджетные средства, предназначенные для финансирования украинского телемарафона, ВСУ для закупки необходимого вооружения. Петицию подписали порядка 30 тысяч человек, при том, что для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.
Тем не менее, как прокомментировал Шмыгаль, перераспределение указанных в петиции расходов "нецелесообразно". По его словам, финансирование подохных телевизионных мероприятий является важной частью противодействия военной агрессии, что оказалось для премьера "приоритетнее".
Новостной телемарафон "Единые новости" начал свою работу 24 февраля 2022 года. Его главной целью было информирование граждан о ходе конфликта. Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отмечат, что власти обсудят вопрос прекращения трансляции канала на фоне сокращения финансовой помощи со стороны западных стран.
Украинские войска атаковали Бердянск ракетами