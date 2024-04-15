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На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ - 15.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ - 15.04.2024, ПРАЙМ
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ
Денис Шмыгаль. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:56+0300
2024-04-15T13:56+0300
украина
верховная рада
всу
денис шмыгаль
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Украины не будут перенаправлять выделенные для украинского телемарафона деньги из бюджета на нужды ВСУ, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Ранее в правительство Украины поступила петиция с требованием отдать все бюджетные средства, предназначенные для финансирования украинского телемарафона, ВСУ для закупки необходимого вооружения. Петицию подписали порядка 30 тысяч человек, при том, что для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.Тем не менее, как прокомментировал Шмыгаль, перераспределение указанных в петиции расходов "нецелесообразно". По его словам, финансирование подохных телевизионных мероприятий является важной частью противодействия военной агрессии, что оказалось для премьера "приоритетнее".Новостной телемарафон "Единые новости" начал свою работу 24 февраля 2022 года. Его главной целью было информирование граждан о ходе конфликта. Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отмечат, что власти обсудят вопрос прекращения трансляции канала на фоне сокращения финансовой помощи со стороны западных стран.
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украина, верховная рада, всу, денис шмыгаль
УКРАИНА, Верховная рада, ВСУ, Денис Шмыгаль
13:56 15.04.2024
 
На Украине отказались перенаправить деньги с телемарафона на нужды ВСУ

Премьер Украины: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Украины не будут перенаправлять выделенные для украинского телемарафона деньги из бюджета на нужды ВСУ, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее в правительство Украины поступила петиция с требованием отдать все бюджетные средства, предназначенные для финансирования украинского телемарафона, ВСУ для закупки необходимого вооружения. Петицию подписали порядка 30 тысяч человек, при том, что для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.
Тем не менее, как прокомментировал Шмыгаль, перераспределение указанных в петиции расходов "нецелесообразно". По его словам, финансирование подохных телевизионных мероприятий является важной частью противодействия военной агрессии, что оказалось для премьера "приоритетнее".
Новостной телемарафон "Единые новости" начал свою работу 24 февраля 2022 года. Его главной целью было информирование граждан о ходе конфликта. Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отмечат, что власти обсудят вопрос прекращения трансляции канала на фоне сокращения финансовой помощи со стороны западных стран.
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Украинские войска атаковали Бердянск ракетами
12:26
 
УКРАИНАВерховная радаВСУДенис Шмыгаль
 
 
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