https://1prime.ru/20240415/ukraina-847395664.html
"Ничего не останется". В США рассказали о будущем Украины после конфликта
"Ничего не останется". В США рассказали о будущем Украины после конфликта - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Ничего не останется". В США рассказали о будущем Украины после конфликта
Из-за действий главы Киева Владимира Зеленского российские вооруженные силы могут взять под контроль еще больше украинских территорий, в том числе Харьков и... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:50+0300
2024-04-15T15:50+0300
2024-04-15T15:50+0300
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Из-за действий главы Киева Владимира Зеленского российские вооруженные силы могут взять под контроль еще больше украинских территорий, в том числе Харьков и Одессу, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Если Украина выберет продолжать по-плохому, тогда Россия возьмет под контроль Одессу и <…> Харьков, ничего не останется кроме жалкого государства изгоя, у которого не будет ни экономической жизнеспособности, ни государственной стабильности", — заявил он.Риттер также добавил, что Киев смог бы сохранить контроль над этими городами, если бы действовал разумно и решился на переговоры с Россией и Белоруссией. По его словам, Украина в любом случае никогда не станет частью НАТО и ЕС."Давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину. <…> Они разбрасываются лживыми обещаниями", — резюмировал экс-разведчик.Ранее Риттер сообщил, что посредством своих ударов по АЭС Украина только приближает себя к полному исчезновению. По его словам, таким образом ВСУ стремятся убедить противника в мнимой угрозе, которая исходит от них, но на деле это всего лишь акт отчаяния.
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россия, украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Ничего не останется". В США рассказали о будущем Украины после конфликта
Риттер: ВС России могут взять под контроль Харьков и Одессу
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ.
Из-за действий главы Киева Владимира Зеленского российские вооруженные силы могут взять под контроль еще больше украинских территорий, в том числе Харьков и Одессу, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works
.
"Если Украина выберет продолжать по-плохому, тогда Россия возьмет под контроль Одессу и <…> Харьков, ничего не останется кроме жалкого государства изгоя, у которого не будет ни экономической жизнеспособности, ни государственной стабильности", — заявил он.
Риттер также добавил, что Киев смог бы сохранить контроль над этими городами, если бы действовал разумно и решился на переговоры с Россией и Белоруссией. По его словам, Украина в любом случае никогда не станет частью НАТО и ЕС.
"Давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину. <…> Они разбрасываются лживыми обещаниями", — резюмировал экс-разведчик.
Ранее Риттер сообщил, что посредством своих ударов по АЭС Украина только приближает себя к полному исчезновению. По его словам, таким образом ВСУ стремятся убедить противника в мнимой угрозе, которая исходит от них, но на деле это всего лишь акт отчаяния.
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