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Bloomberg рассказал о миллиардере, разбогатевшем на советских танках

Bloomberg рассказал о миллиардере, разбогатевшем на советских танках - 15.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg рассказал о миллиардере, разбогатевшем на советских танках

Благодаря поставкам вооружения на Украину компания из Чехии по ремонту советской техники сделала миллиардное состояние, пишет Bloomberg. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T18:39+0300

2024-04-15T18:39+0300

2024-04-15T18:39+0300

вооружения

украина

вооружение

чехия

поставки

впк

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Благодаря поставкам вооружения на Украину компания из Чехии по ремонту советской техники сделала миллиардное состояние, пишет Bloomberg.Завод на окраине чешского города Штернберк использовался для ремонта немецкой техники во времена Второй Мировой войны, однако в настоящее время это часть большого предприятия, производящего технику для украинского конфликта, сделавшего своего владельца миллиардером.Excalibur Army выкупала ржавеющие танки советской эпохи и переделывала их для боевых действий. С начала украинского конфликта в феврале 2022 года, бизнес Михала Стрнада стал пользоваться большим спросом с момента окончания холодной войны.Сейчас компания Excalibur Army является наиболее крупным и прибыльным предприятием концерна Czechoslovak Group AS (CSG). Выручка в 2023 году составила до 1,73 миллиардов евро, что, по данным компании, втрое превысил показатель 2021 года. Состояние нынешнего главы бизнеса Михала Стрнада оценивается в пять миллиардов долларов, согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg.Компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, 100 из которых уже погружены на поезда и отправлены на Украину. Производство боеприпасов концерна CSG выросло более чем в 10 раз с начала конфликта на Украине, а число работников увеличилось до 10 тысяч на производствах в восьми странах."Даже если война окончится завтра, то потребуются годы, чтобы заполнить пустующие запасы. Я уверен, что спрос на вооружение сохранится на высоком уровне еще очень долго", — заявил владелец компании Excalibur Army Михал Стрнад.Новый геополитический ландшафт стал благом для оборонных предприятий. Европа идет по пути укрепления боеготовности в то время, как США сокращают финансирование Украины, а кандидат в президенты США Дональд Трамп пригрозил исключить из НАТО те страны, которые не выполняют условие по оборонному бюджету. Тем не менее, отрасль сталкивается с собственными проблемами. Стремительно растущий портфель заказов требует больших мощностей и большего количества сотрудников. Также наблюдаются перебои с поставками, возросшие цены на электроэнергию и факт того, что ряд инвесторов неохотно финансируют производителей вооружений.

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украина, вооружение, чехия, поставки, впк