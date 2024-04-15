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СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты - 15.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты - 15.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты
Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T18:51+0300
2024-04-15T19:03+0300
вооружения
украина
вооружение
поставки
боеприпасы
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", — пишет издание. Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако запасы боеприпасов для ПВО по большей части исчерпаны.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что его "вежливая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot. Он отметил, что обнаружил у западных стран более ста доступных систем и выразил непонимание, почему "им сложно отдать часть Украине".Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
https://1prime.ru/20240415/ukraina-847401007.html
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украина, вооружение, поставки, боеприпасы
Вооружения, УКРАИНА, вооружение, поставки, Боеприпасы
18:51 15.04.2024 (обновлено: 19:03 15.04.2024)
 
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты

NZZ: Киев не способен защитить стратегически важные объекты при помощи ПВО

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", — пишет издание.
Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако запасы боеприпасов для ПВО по большей части исчерпаны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что его "вежливая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot. Он отметил, что обнаружил у западных стран более ста доступных систем и выразил непонимание, почему "им сложно отдать часть Украине".
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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18:39
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
 
ВооруженияУКРАИНАвооружениепоставкиБоеприпасы
 
 
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