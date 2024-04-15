https://1prime.ru/20240415/ukraina-847401191.html

СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты

СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты - 15.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты

Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T18:51+0300

2024-04-15T18:51+0300

2024-04-15T19:03+0300

вооружения

украина

вооружение

поставки

боеприпасы

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", — пишет издание. Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако запасы боеприпасов для ПВО по большей части исчерпаны.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что его "вежливая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot. Он отметил, что обнаружил у западных стран более ста доступных систем и выразил непонимание, почему "им сложно отдать часть Украине".Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.

https://1prime.ru/20240415/ukraina-847401007.html

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украина, вооружение, поставки, боеприпасы