https://1prime.ru/20240415/ukraina-847401191.html
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты - 15.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты
Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T18:51+0300
2024-04-15T18:51+0300
2024-04-15T19:03+0300
вооружения
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вооружение
поставки
боеприпасы
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", — пишет издание. Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако запасы боеприпасов для ПВО по большей части исчерпаны.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что его "вежливая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot. Он отметил, что обнаружил у западных стран более ста доступных систем и выразил непонимание, почему "им сложно отдать часть Украине".Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.
https://1prime.ru/20240415/ukraina-847401007.html
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украина, вооружение, поставки, боеприпасы
Вооружения, УКРАИНА, вооружение, поставки, Боеприпасы
СМИ раскрыли неспособность Украины защитить стратегические объекты
NZZ: Киев не способен защитить стратегически важные объекты при помощи ПВО
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Киев не способен защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО из-за нехватки боеприпасов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung
.
"Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", — пишет издание.
Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако запасы боеприпасов для ПВО по большей части исчерпаны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что его "вежливая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot. Он отметил, что обнаружил у западных стран более ста доступных систем и выразил непонимание, почему "им сложно отдать часть Украине".
Bloomberg рассказал о миллиардере, разбогатевшем на советских танках
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, и для дальнейших поставок систем для Киева Берлин ищет у третьих стран.