https://1prime.ru/20240415/ukraina-847403264.html

Глава минэнерго Украины призвал ЕС помочь в защите энергохранилищ

Глава минэнерго Украины призвал ЕС помочь в защите энергохранилищ - 15.04.2024, ПРАЙМ

Глава минэнерго Украины призвал ЕС помочь в защите энергохранилищ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал Евросоюз использовать ПВО для защиты украинских энергохранилищ. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T21:11+0300

2024-04-15T21:11+0300

2024-04-15T21:48+0300

энергетика

украина

газ

транзит газа

пво

энергообъекты

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал Евросоюз использовать ПВО для защиты украинских энергохранилищ. "Я думаю, очень важно, что энергохранилища расположены очень близко к границе с ЕС. Мы могли бы использовать системы ПВО, распложенные в соседних странах, чтобы защитить хранилища, если ЕС они нужны. И я уверен, что они им нужны", — заявил Галущенко. По его словам, с точки зрения безопасности цепочки поставок это является одним из мудрых решений. Отвечая на вопрос журналиста о перспективах транзита российского газа, министр заявил, что на данном этапе Украина не рассматривает никаких двухсторонних или многосторонних договоров с Россией. В настоящее время российский газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Ранее глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что не планируется продление договора с Россией о транзите газа, добавив, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи".

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украина, газ, транзит газа, пво, энергообъекты