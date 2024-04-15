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Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза товаров с Украины

Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза товаров с Украины - 15.04.2024, ПРАЙМ

Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза товаров с Украины

Венгрия против продления беспошлинного ввоза товаров с Украины без ограничения их перечня, особенно в зерновом и масличном секторе, заявили РИА Новости в... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T11:41+0300

2024-04-15T11:41+0300

2024-04-15T11:41+0300

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БУДАПЕШТ, 15 апр - ПРАЙМ. Венгрия против продления беспошлинного ввоза товаров с Украины без ограничения их перечня, особенно в зерновом и масличном секторе, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.Ранее венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Венгрия на национальной основе продлит запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов, если Брюссель не исключит зерновые и масличные культуры из списка продуктов, подлежащих беспошлинному ввозу в ЕС."Что касается продления на один год беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, мы выступаем против продления постановления таким образом, что оно не решает проблем европейских фермеров и не дает возможности ограничить круг украинского импорта, особенно в зерновом и масличном секторе", - говорится в сообщении министерства.В минсельхозе подчеркнули, что Венгрия придерживается основного принципа, в соответствии с которым "продукты питания, поступающие в Евросоюз, должны соответствовать тем же правилам и предписаниям, которые ЕС налагает на своих собственных производителей"."Однако сельское хозяйство пострадало от войны и провоенной политики Брюсселя. В Брюсселе встали на сторону украинских олигархов, а не европейских фермеров", - добавили в ведомстве.Постпреды стран ЕС на заседании в среду согласовали новый компромиссный вариант предложения Еврокомиссии о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев. Надь подчеркнул, что Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения.

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венгрия, украина, пошлины, новости