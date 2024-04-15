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В Ассоциации виноделов рассказали, что "душит" российское вино
В Ассоциации виноделов рассказали, что "душит" российское вино - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Ассоциации виноделов рассказали, что "душит" российское вино
В России есть необходимость увличить ввозные пошлины на вино, потому что импорт этой алкогольной продукции чрезмерен, он душит отечественное производство,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:16+0300
2024-04-15T15:16+0300
2024-04-15T15:49+0300
россия
вино
пошлины
ассоциация виноградарей и виноделов россии
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В России есть необходимость увличить ввозные пошлины на вино, потому что импорт этой алкогольной продукции чрезмерен, он душит отечественное производство, рассказал председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев."Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов", - сообщил он на торжественном открытии весеннего этапа Всероссийской акции "Дни российских вин".Председатель ассоциации также добавил, что, по данным Роскачества, многие граждане России убеждены, что отечественные вина лучше зарубежных. Он выразил надежду, что правительство поддержит инициативу асоциации о дальнейшем увеличении пошлин на ввозимое вино.В 2024 году Правительство России увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%. Так, теперь они равны не менее 1,5 доллара за литр.
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россия, вино, пошлины, ассоциация виноградарей и виноделов россии
РОССИЯ, вино, пошлины, Ассоциация виноградарей и виноделов России
В Ассоциации виноделов рассказали, что "душит" российское вино
Киселев: импорт вин в Россию остается чрезмерным и душит отечественное виноделие
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В России есть необходимость увличить ввозные пошлины на вино, потому что импорт этой алкогольной продукции чрезмерен, он душит отечественное производство, рассказал председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
"Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов", - сообщил он на торжественном открытии весеннего этапа Всероссийской акции "Дни российских вин".
Председатель ассоциации также добавил, что, по данным Роскачества, многие граждане России убеждены, что отечественные вина лучше зарубежных. Он выразил надежду, что правительство поддержит инициативу асоциации о дальнейшем увеличении пошлин на ввозимое вино.
В 2024 году Правительство России увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 20%. Так, теперь они равны не менее 1,5 доллара за литр.
Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства