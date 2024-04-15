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Банки придумали выгодный депозит "не для всех". Кому он достанется

Банки придумали выгодный депозит "не для всех". Кому он достанется - 15.04.2024, ПРАЙМ

Банки придумали выгодный депозит "не для всех". Кому он достанется

Сбербанк запустил для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ. В чем его отличие и почему он доступен только клиентам с... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T02:02+0300

2024-04-15T02:02+0300

2024-04-15T02:02+0300

эксклюзив

банковский вклад

ставка по вкладам

лазарь бадалов

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МОСКВА,15 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запустил для состоятельных клиентов новый продукт - вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ. В чем его отличие и почему он доступен только клиентам с пакетами услуг "СберПервый" и Sber Private Banking, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.Идея вкладов, привязанных к ключевой ставке, на самом деле не новая. И российским законодательством, и практикой допускается открытие счетов не с фиксированной, а с плавающей процентной ставкой, отмечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо раньше это касалось в основном профессиональных инвесторов. Однако, как разъясняет экономист, в условиях высокой волатильности процентных ставок важно, чтобы занятые клиенты не утруждали себя отслеживанием решений регулятора. Им дают возможность открыть вклад, в котором процентная ставка была бы привязана к ключевой.“Сбербанк предлагает такие продукты лишь состоятельным клиентам. Они располагают достаточно крупными суммами, и это не единственные их сбережения и в таких инструментах. Соответственно, претензий будет минимум”, - предполагает Бадалов.По его мнению, если такой продукт предложить массовому клиенту, высока вероятность того, что люди будут пользоваться им лишь до момента действия высоких ставок. Как только они снизятся, такие депозиты начнут закрывать и возвращаться к фиксированной ставке. “Чтобы не добавлять банку работы, проще ориентироваться на состоятельных клиентов. Их не так много, но суммами они располагают внушительными”, - заключил эксперт.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, банковский вклад, ставка по вкладам, лазарь бадалов