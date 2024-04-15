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Россиян предупредили о риске использования VPN-сервисов
Россиян предупредили о риске использования VPN-сервисов - 15.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о риске использования VPN-сервисов
Пользователей могут втянуть в различные преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности, речь идет о DDoS-атаках на госресурсы, рассказал РИА... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T06:57+0300
2024-04-15T06:57+0300
2024-04-15T06:57+0300
мошенничество
госдума
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пользователей могут втянуть в различные преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности, речь идет о DDoS-атаках на госресурсы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, мошенники не стоят на месте в развитии своих схем, и в настоящее время VPN активно используются для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты. Из-за них устройство пользователя может быть втянуто в осуществление DDoS-атак, в том числе на государственные ресурсы.Парламентарий добавил, что невозможно полностью исключить риск того, что установленная программа для построения VPN-соединения не будет содержать дополнительного функционала. "Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент", - предупредил депутат.
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госдума
Россиян предупредили о риске использования VPN-сервисов
Депутат Немкин: мошенники могут втянуть пользователей VPN в преступные схемы
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пользователей могут втянуть в различные преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности, речь идет о DDoS-атаках на госресурсы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.
По его словам, мошенники не стоят на месте в развитии своих схем, и в настоящее время VPN активно используются для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты. Из-за них устройство пользователя может быть втянуто в осуществление DDoS-атак, в том числе на государственные ресурсы.
Парламентарий добавил, что невозможно полностью исключить риск того, что установленная программа для построения VPN-соединения не будет содержать дополнительного функционала.
"Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент", - предупредил депутат.
Мошенники ловят россиян на "удочку майнинга"