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Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург
Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург - 15.04.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург
РЖД заключили договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:24+0300
2024-04-15T15:24+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. РЖД заключили договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей, следует из сообщения компании."РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.Отмечается, что изготовлением будут заниматься "Уральские локомотивы", которые также должны предоставить уже готовые к эусплуатации поезда до конца марта 2028 года.Ранее сообщалось, что на строительство ВСМ правительство России выделит не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Президент России Владимир Путин поручил выделить эти средства для предоставления займов на строительство транспортной инфраструктуры с процентной ставкой не более одного процента годовых и капитализацией процентов в течение первых десяти лет.Кроме того, россйиские власти должны совместно с "ВЭБ.РФ" до 1 июля обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для магистрали.
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ржд, всм москва — санкт-петербург, новости
РЖД, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Новости
15:24 15.04.2024
 
Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург

РЖД подписали договор на постройку первых поездов для ВСМ Москва-Петербург за 12 млрд руб

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»%Концепт высокоскоростного поезда для России
%Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. РЖД заключили договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
"РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
Отмечается, что изготовлением будут заниматься "Уральские локомотивы", которые также должны предоставить уже готовые к эусплуатации поезда до конца марта 2028 года.
Ранее сообщалось, что на строительство ВСМ правительство России выделит не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Президент России Владимир Путин поручил выделить эти средства для предоставления займов на строительство транспортной инфраструктуры с процентной ставкой не более одного процента годовых и капитализацией процентов в течение первых десяти лет.
Кроме того, россйиские власти должны совместно с "ВЭБ.РФ" до 1 июля обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для магистрали.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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