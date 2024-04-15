https://1prime.ru/20240415/vsm-847395451.html

Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург

Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург - 15.04.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва-Петербург

РЖД заключили договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T15:24+0300

2024-04-15T15:24+0300

2024-04-15T15:24+0300

ржд

всм москва — санкт-петербург

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/51/829455171_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_80d237a1814d24ba0c0b07cb72813b41.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. РЖД заключили договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей, следует из сообщения компании."РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.Отмечается, что изготовлением будут заниматься "Уральские локомотивы", которые также должны предоставить уже готовые к эусплуатации поезда до конца марта 2028 года.Ранее сообщалось, что на строительство ВСМ правительство России выделит не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Президент России Владимир Путин поручил выделить эти средства для предоставления займов на строительство транспортной инфраструктуры с процентной ставкой не более одного процента годовых и капитализацией процентов в течение первых десяти лет.Кроме того, россйиские власти должны совместно с "ВЭБ.РФ" до 1 июля обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для магистрали.

https://1prime.ru/20240408/vsm-847188399.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, всм москва — санкт-петербург, новости