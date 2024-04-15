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Раскрыто, когда начнут строить первый поезд для ВСМ Москва – Петербург

Раскрыто, когда начнут строить первый поезд для ВСМ Москва – Петербург - 15.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, когда начнут строить первый поезд для ВСМ Москва – Петербург

"Уральские локомотивы" (подконтрольны группе "Синара") приступят к строительству первого поезда для ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" в 2025 году, сообщили РИА... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T16:41+0300

2024-04-15T16:41+0300

2024-04-15T16:41+0300

экономика

всм москва — санкт-петербург

всм

"синара"

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. "Уральские локомотивы" (подконтрольны группе "Синара") приступят к строительству первого поезда для ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" в 2025 году, сообщили РИА Новости в компании. РЖД в понедельник сообщили, что подписали договор об изготовлении первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей. Их построят в России "Уральские локомотивы" и должны поставить готовые к эксплуатации составы до конца марта 2028 года. "В соответствии с утвержденными графиками — 2025 год", — сообщили в "Уральских локомотивах" в понедельник в ответ на вопрос о сроках начала строительства первого состава. Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная линия для поездов со скоростями 200-400 км/ч. В России таких дорог нет, пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году, время в пути составит 2 часа 15 минут.Ранее сообщалось, что на строительство ВСМ правительство России выделит не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Президент России Владимир Путин поручил выделить эти средства для предоставления займов на строительство транспортной инфраструктуры с процентной ставкой не более одного процента годовых и капитализацией процентов в течение первых десяти лет.Кроме того, российские власти должны совместно с "ВЭБ.РФ" до 1 июля обеспечить возможность использования лизинга при покупке подвижного состава для магистрали.

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всм москва — санкт-петербург, всм, "синара"