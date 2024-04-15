https://1prime.ru/20240415/zaes-847404375.html

Глава МАГАТЭ призвал к прекращению атак на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ призвал к прекращению атак на Запорожскую АЭС - 15.04.2024, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ призвал к прекращению атак на Запорожскую АЭС

Атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, ядерная безопасность на станции уже ослаблена, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T22:40+0300

2024-04-15T22:40+0300

2024-04-15T22:40+0300

энергетика

россия

рафаэль гросси

магатэ

миссия магатэ

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ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, ядерная безопасность на станции уже ослаблена, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена", — сказал Гросси. Глава МАГАТЭ отметил, что несмотря на то, что шесть реакторов станции переведены в режим "холодный останов", потенциальная опасность ядерного инцидента сохраняется7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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россия, рафаэль гросси, магатэ, миссия магатэ