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Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС - 15.04.2024, ПРАЙМ
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T23:20+0300
2024-04-15T23:20+0300
2024-04-15T23:31+0300
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ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. Постпред заявил, что в настоящее время атаки на ЗАЭС перестали быть вопросом политики, а "вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы"."Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", — сказал дипломат. Небензя отметил, что если "обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится", то усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности АЭС "утратят всякий смысл".7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
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альтернативная энергетика, оон, василий небензя, магатэ
Энергетика, Альтернативная энергетика, ООН, Василий Небензя, МАГАТЭ
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС
ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.
Постпред заявил, что в настоящее время атаки на ЗАЭС перестали быть вопросом политики, а "вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы".
"Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", — сказал дипломат.
Небензя отметил, что если "обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится", то усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности АЭС "утратят всякий смысл".
Директор ЗАЭС рассказал об активности дронов в районе станции
7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.