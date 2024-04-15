https://1prime.ru/20240415/zaes-847404858.html
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России - 15.04.2024, ПРАЙМ
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России
Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T23:41+0300
2024-04-15T23:41+0300
2024-04-15T23:41+0300
энергетика
василий небензя
россия
владимир зеленский
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg
ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", — сказал Небензя.По словам постпреда, Россия прилагает все усилия для предотвращения любых угроз безопасности Запорожской АЭС.Ранее зампостпреда США Роберт Вуд в частности заявил, что "Россия является коренной причиной последнего инцидента", имея в виду недавний обстрел Запорожской АЭС.Небензя отметил, что представители западных стран в последнее время высказываются по теме ЗАЭС "в форме ультиматумов", тем самым "выдавая режим Зеленского с потрохами" и признавая собственное соучастие в обстрелах.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
https://1prime.ru/20240415/zaes-847404669.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_a6acae92c1d8c50d8a3806de1817f82e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, россия, владимир зеленский, запорожская аэс
Энергетика, Василий Небензя, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России
Небензя: Россия никогда не размещала вооружение и не нападала на ЗАЭС
ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", — сказал Небензя.
По словам постпреда, Россия прилагает все усилия для предотвращения любых угроз безопасности Запорожской АЭС.
Ранее зампостпреда США Роберт Вуд в частности заявил, что "Россия является коренной причиной последнего инцидента", имея в виду недавний обстрел Запорожской АЭС.
Небензя отметил, что представители западных стран в последнее время высказываются по теме ЗАЭС "в форме ультиматумов", тем самым "выдавая режим Зеленского с потрохами" и признавая собственное соучастие в обстрелах.
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.