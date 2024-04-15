https://1prime.ru/20240415/zaes-847404858.html

Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России

Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России - 15.04.2024, ПРАЙМ

Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России

Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T23:41+0300

2024-04-15T23:41+0300

2024-04-15T23:41+0300

энергетика

василий небензя

россия

владимир зеленский

запорожская аэс

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ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", — сказал Небензя.По словам постпреда, Россия прилагает все усилия для предотвращения любых угроз безопасности Запорожской АЭС.Ранее зампостпреда США Роберт Вуд в частности заявил, что "Россия является коренной причиной последнего инцидента", имея в виду недавний обстрел Запорожской АЭС.Небензя отметил, что представители западных стран в последнее время высказываются по теме ЗАЭС "в форме ультиматумов", тем самым "выдавая режим Зеленского с потрохами" и признавая собственное соучастие в обстрелах.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.

https://1prime.ru/20240415/zaes-847404669.html

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василий небензя, россия, владимир зеленский, запорожская аэс