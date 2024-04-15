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Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России - 15.04.2024, ПРАЙМ
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России
Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T23:41+0300
2024-04-15T23:41+0300
энергетика
василий небензя
россия
владимир зеленский
запорожская аэс
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ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", — сказал Небензя.По словам постпреда, Россия прилагает все усилия для предотвращения любых угроз безопасности Запорожской АЭС.Ранее зампостпреда США Роберт Вуд в частности заявил, что "Россия является коренной причиной последнего инцидента", имея в виду недавний обстрел Запорожской АЭС.Небензя отметил, что представители западных стран в последнее время высказываются по теме ЗАЭС "в форме ультиматумов", тем самым "выдавая режим Зеленского с потрохами" и признавая собственное соучастие в обстрелах.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
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василий небензя, россия, владимир зеленский, запорожская аэс
Энергетика, Василий Небензя, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС
23:41 15.04.2024
 
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России

Небензя: Россия никогда не размещала вооружение и не нападала на ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", — сказал Небензя.
По словам постпреда, Россия прилагает все усилия для предотвращения любых угроз безопасности Запорожской АЭС.
Ранее зампостпреда США Роберт Вуд в частности заявил, что "Россия является коренной причиной последнего инцидента", имея в виду недавний обстрел Запорожской АЭС.
Небензя отметил, что представители западных стран в последнее время высказываются по теме ЗАЭС "в форме ультиматумов", тем самым "выдавая режим Зеленского с потрохами" и признавая собственное соучастие в обстрелах.
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Вчера, 23:20
7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
 
ЭнергетикаВасилий НебензяРОССИЯВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭС
 
 
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