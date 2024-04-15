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"Лицемер". Зеленский хотел осудить Иран, а в итоге привел китайцев в ярость - 15.04.2024, ПРАЙМ
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"Лицемер". Зеленский хотел осудить Иран, а в итоге привел китайцев в ярость
"Лицемер". Зеленский хотел осудить Иран, а в итоге привел китайцев в ярость - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Лицемер". Зеленский хотел осудить Иран, а в итоге привел китайцев в ярость
Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль и при этом в очередной раз заявил, что Украина ждет финансовой поддержки от Запада. Подобное... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:43+0300
2024-04-15T13:43+0300
китай
иран
владимир зеленский
новости
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль и при этом в очередной раз заявил, что Украина ждет финансовой поддержки от Запада. Подобное заявление вызвало гнев среди читателей китайского издания "Гуаньча".Ранее украинский лидер опубликовал пост, в котором решительно осудил атаку со стороны Ирана против Израиля с применением дронов „Шахед“ и ракет. По его словам, Россия придерживается такой же тактики, поэтому очевидно, что действия иранской стороны несут угрозу для всего региона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо этой причине, только ощутимая помощь способна останавливать дроны и сбивать ракеты, и "мы ее ждем"."Конгресс должен принимать необходимые решения для укрепления союзников Америки в такое критическое время", — заключил Зеленский."Но он не осуждает Израиль? Что за лицемер", — написал один из пользователей.По словам других комментаторов, украинский президент уже давно превратился в №международного попрошайку", и, в целом, "уже осточерчел".Пользоватиели также возмутились, что Зеленскому уже дали миллиарды, но он продолжает требовать еще и еще. Кроме того, США и Европа не реагируют на действия украинского правительства, которое позволяет себе организацию терактов, а потом ждет за это благодарность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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китай, иран, владимир зеленский, новости
КИТАЙ, ИРАН, Владимир Зеленский, Новости
13:43 15.04.2024
 
"Лицемер". Зеленский хотел осудить Иран, а в итоге привел китайцев в ярость

"Гуаньча": Зеленский осудил удар Ирана и снова попросил американский конгресс о помощи

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль и при этом в очередной раз заявил, что Украина ждет финансовой поддержки от Запада. Подобное заявление вызвало гнев среди читателей китайского издания "Гуаньча".
Ранее украинский лидер опубликовал пост, в котором решительно осудил атаку со стороны Ирана против Израиля с применением дронов „Шахед“ и ракет. По его словам, Россия придерживается такой же тактики, поэтому очевидно, что действия иранской стороны несут угрозу для всего региона.
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По этой причине, только ощутимая помощь способна останавливать дроны и сбивать ракеты, и "мы ее ждем".
"Конгресс должен принимать необходимые решения для укрепления союзников Америки в такое критическое время", — заключил Зеленский.
"Но он не осуждает Израиль? Что за лицемер", — написал один из пользователей.
По словам других комментаторов, украинский президент уже давно превратился в №международного попрошайку", и, в целом, "уже осточерчел".
Пользоватиели также возмутились, что Зеленскому уже дали миллиарды, но он продолжает требовать еще и еще. Кроме того, США и Европа не реагируют на действия украинского правительства, которое позволяет себе организацию терактов, а потом ждет за это благодарность.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет законопроект о мобилизации
Вчера, 11:56
 
КИТАЙИРАНВладимир ЗеленскийНовости
 
 
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