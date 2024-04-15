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СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ - 15.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ
СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ - 15.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ
Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:18+0300
2024-04-15T15:18+0300
энергетика
владимир зеленский
нпз
атака
энергообъекты
энергообеспечение
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post. Как сообщает издание, в феврале вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, где предупредила воздержаться от нападений на российские НПЗ."Просьба &lt;…&gt; рассердила Зеленского и его ближайших помощников", — передает издание со ссылкой на неназванных чиновников, добавляя, что Зеленский "отмахнулся" от совета Харрис, тем не менее Вашингтон после неоднократно предостерегал от подобных действий.По мнению американских чиновников, нанесение ударов по НПЗ может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь снизит возможности Европы по оказанию помощи Украине.Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к нарастанию напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева. Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN пригрозил, что география атак на российские нефтеперерабатывающие заводы будет расширяться.
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владимир зеленский, нпз, атака, энергообъекты, энергообеспечение
Энергетика, Владимир Зеленский, НПЗ, АТАКА, энергообъекты, энергообеспечение
15:18 15.04.2024
 
СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ

WP: Зеленский рассердился из-за просьбы США не атаковать российские НПЗ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post.
Как сообщает издание, в феврале вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, где предупредила воздержаться от нападений на российские НПЗ.
"Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", — передает издание со ссылкой на неназванных чиновников, добавляя, что Зеленский "отмахнулся" от совета Харрис, тем не менее Вашингтон после неоднократно предостерегал от подобных действий.
По мнению американских чиновников, нанесение ударов по НПЗ может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь снизит возможности Европы по оказанию помощи Украине.
Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к нарастанию напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева.
# НПЗ
В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ
10 апреля, 20:58
Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN пригрозил, что география атак на российские нефтеперерабатывающие заводы будет расширяться.
 
ЭнергетикаВладимир ЗеленскийНПЗАТАКАэнергообъектыэнергообеспечение
 
 
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