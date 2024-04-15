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СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ

СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ - 15.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленского рассердила просьба США не атаковать российские НПЗ

Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T15:18+0300

2024-04-15T15:18+0300

2024-04-15T15:18+0300

энергетика

владимир зеленский

нпз

атака

энергообъекты

энергообеспечение

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post. Как сообщает издание, в феврале вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, где предупредила воздержаться от нападений на российские НПЗ."Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", — передает издание со ссылкой на неназванных чиновников, добавляя, что Зеленский "отмахнулся" от совета Харрис, тем не менее Вашингтон после неоднократно предостерегал от подобных действий.По мнению американских чиновников, нанесение ударов по НПЗ может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь снизит возможности Европы по оказанию помощи Украине.Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к нарастанию напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева. Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN пригрозил, что география атак на российские нефтеперерабатывающие заводы будет расширяться.

https://1prime.ru/20240410/udary-847283315.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, нпз, атака, энергообъекты, энергообеспечение