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СМИ: Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных активов России
СМИ: Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных активов России - 16.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных активов России
Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к международной группе по поиску и конфискации замороженных активов России, сообщает издание РБК со ссылкой на | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:53+0300
2024-04-16T09:53+0300
2024-04-16T09:54+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к международной группе по поиску и конфискации замороженных активов России, сообщает издание РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований.Согласно данным организации, Швейцария уже сотрудничает с международными партнерами по введению рестрикций в отношении России. "По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - прим.ред.)", — заявили в департаменте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в ведомстве добавили, что в будущем правительство может пересмотреть эту ситуацию, если присоединение к группе будет соответствовать интересам Швейцарии.Тем не менее, Берн пристально следит за работой своих партнеров по переводу замороженных российских активов на Украину и учитывает свою правовую систему при принятии решений.Спецоперация на Украине привела к заморозке почти половины российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов евро. Европейский союз рассматривает возможность использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.В Крмеле отмечали, что подобные действия являются "воровством" и нацелены не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, замороженные российские активы, Новости
СМИ: Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных активов России
РБК: Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных активов России
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Правительство Швейцарии отказалось присоединиться к международной группе по поиску и конфискации замороженных активов России, сообщает
издание РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований.
Согласно данным организации, Швейцария уже сотрудничает с международными партнерами по введению рестрикций в отношении России. "По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - прим.ред.)", — заявили в департаменте.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в будущем правительство может пересмотреть эту ситуацию, если присоединение к группе будет соответствовать интересам Швейцарии.
Тем не менее, Берн пристально следит за работой своих партнеров по переводу замороженных российских активов на Украину и учитывает свою правовую систему при принятии решений.
Спецоперация на Украине привела к заморозке почти половины российских валютных резервов в размере около 300 миллиардов евро. Европейский союз рассматривает возможность использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.
В Крмеле отмечали, что подобные действия являются "воровством" и нацелены не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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