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США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен - 16.04.2024, ПРАЙМ
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен
США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:41+0300
2024-04-16T17:41+0300
экономика
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новости
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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сша, россия, активы, новости
Экономика, США, РОССИЯ, активы, Новости
17:41 16.04.2024
 
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен

Йеллен: США ищут способ использовать суверенные активы РФ для помощи Украине

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.
Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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