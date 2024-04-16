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США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен - 16.04.2024, ПРАЙМ
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен
США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:41+0300
2024-04-16T17:41+0300
2024-04-16T17:41+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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Экономика, США, РОССИЯ, активы, Новости
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен
Йеллен: США ищут способ использовать суверенные активы РФ для помощи Украине
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.
Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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