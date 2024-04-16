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США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен

США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен - 16.04.2024, ПРАЙМ

США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен

США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:41+0300

2024-04-16T17:41+0300

2024-04-16T17:41+0300

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.

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сша, россия, активы, новости