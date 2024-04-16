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В США допустили ответ Москвы на использование ее замороженных активов

В США допустили ответ Москвы на использование ее замороженных активов - 16.04.2024, ПРАЙМ

В США допустили ответ Москвы на использование ее замороженных активов

Вашингтон допускает ответные действия Москвы на использование суверенных активов и оценивает связанные с этим риски, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:53+0300

2024-04-16T17:53+0300

2024-04-16T17:54+0300

экономика

сша

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Вашингтон допускает ответные действия Москвы на использование суверенных активов и оценивает связанные с этим риски, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. "Разумеется, может быть ответное действие, и мы оцениваем риски, связанные с использованием этих активов", — сказала она в ходе брифинга во вторник. По ее словам, США также прорабатывают различные стратегии, направленные на снижение указанных рисков. Ранее Йеллен сообщила, что Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы РФ для поддержки Киева, включая фактическую конфискацию и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240415/aktivy-847385985.html

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сша, джанет йеллен