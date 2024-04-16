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ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/aktivy-847439947.html
ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины
ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины, согласно уставу ПАСЕ его резолюции не... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T19:27+0300
2024-04-16T19:27+0300
экономика
замороженные российские активы
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ПАРИЖ, 16 апр – ПРАЙМ. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины, согласно уставу ПАСЕ его резолюции не являются юридически обязывающими. Как следует из трансляции заседания в официальном аккаунте ПАСЕ на YouTube, за проголосовали все 134 присутствовавших делегата. Резолюция предполагает передачу замороженных российских активов в новый специальный фонд Совета Европы для реконструкции Украины. Предполагается, в том числе, создать международный компенсационный механизм и трастовый фонд, куда будут переданы замороженные государственные активы РФ. Как следует из устава Совета Европы, его резолюции "не являются юридически обязывающими, но создают базу для последующей работы в ряде сфер" и могут быть использованы Еврокомиссией для выработки предложений. Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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замороженные российские активы
Экономика, замороженные российские активы
19:27 16.04.2024
 
ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины

ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче российских активов на восстановление Украины

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк* Здание ПАСЕ
* Здание ПАСЕ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ПАРИЖ, 16 апр – ПРАЙМ. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины, согласно уставу ПАСЕ его резолюции не являются юридически обязывающими.
Как следует из трансляции заседания в официальном аккаунте ПАСЕ на YouTube, за проголосовали все 134 присутствовавших делегата.
Резолюция предполагает передачу замороженных российских активов в новый специальный фонд Совета Европы для реконструкции Украины.
Предполагается, в том числе, создать международный компенсационный механизм и трастовый фонд, куда будут переданы замороженные государственные активы РФ.
Как следует из устава Совета Европы, его резолюции "не являются юридически обязывающими, но создают базу для последующей работы в ряде сфер" и могут быть использованы Еврокомиссией для выработки предложений.
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен
17:41
Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
 
Экономиказамороженные российские активы
 
 
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