https://1prime.ru/20240416/aktivy-847439947.html

ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины

ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ

ПАСЕ одобрила резолюцию о передаче активов россиян на нужды Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины, согласно уставу ПАСЕ его резолюции не... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T19:27+0300

2024-04-16T19:27+0300

2024-04-16T19:27+0300

экономика

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/82322/56/823225625_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_be60a9ccc74a1491933cb8544b8e945c.jpg

ПАРИЖ, 16 апр – ПРАЙМ. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины, согласно уставу ПАСЕ его резолюции не являются юридически обязывающими. Как следует из трансляции заседания в официальном аккаунте ПАСЕ на YouTube, за проголосовали все 134 присутствовавших делегата. Резолюция предполагает передачу замороженных российских активов в новый специальный фонд Совета Европы для реконструкции Украины. Предполагается, в том числе, создать международный компенсационный механизм и трастовый фонд, куда будут переданы замороженные государственные активы РФ. Как следует из устава Совета Европы, его резолюции "не являются юридически обязывающими, но создают базу для последующей работы в ряде сфер" и могут быть использованы Еврокомиссией для выработки предложений. Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

https://1prime.ru/20240416/aktivy-847437529.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы