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Новые возможности на первичном рынке - 16.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240416/aktsii-847409105.html
Новые возможности на первичном рынке
Новые возможности на первичном рынке - 16.04.2024, ПРАЙМ
Новые возможности на первичном рынке
Российский рынок акций показал рост в начале новой недели: индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1166,92 пункта на... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:28+0300
2024-04-16T09:28+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713248928
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал рост в начале новой недели: индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1166,92 пункта на фоне из-за ослабления рубля к корзине валют. На общем фоне выделялся индекс Мосбиржи металлов и добычи, который единственный снизился из-за санкций США и Великобритании, предусматривающих запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Мы полагаем, что в отношении российских металлургов последствия этой меры будут носить сдержанный характер, экспортные поставки уже давно направляются в Азию. Более того, восстановление производственной активности в Китае будет способствовать росту спроса на цветные металлы, что позитивно для "Норникеля". ГК "Астра" объявила о предстоящем размещении (SPO), в результате которого доля акций в свободном обращении может вырасти до 15%, что позволит включить акции "Астра" в первый уровень листинга и базу расчета индексов Московской биржи. Сбор заявок на участие продлится с 15 по 18 апреля, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за акцию. Производитель микроэлектроники "Элемент", совместное предприятие "Ростеха" и АФК "Система", выбрал СПБ Биржу для проведения первичного размещения (IPO). Новость спровоцировала резкий рост котировок акций СПБ Биржи, и Московская биржа была даже вынуждена приостановить торги по этим акциям бумагам. Новые продажи Группы ЛСР в I квартале 2024 года просели по сравнению с показателем прошлого года почти на 9% в натуральном выражении и составили 147 тысяч квадратных метров на фоне сокращения продаж в Санкт-Петербурге, но выросли на 23% в денежном выражении, до 32 миллиардов рублей за счет существенного расширения присутствия застройщика в Москве. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении акций ЛСР, принимая во внимание ограниченный ареал присутствия застройщика, дорогого квадратного метра в условиях малодоступной ипотеки. Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 427 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 2,4% по текущим котировкам.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:28 16.04.2024
 

Новые возможности на первичном рынке

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал рост в начале новой недели: индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1166,92 пункта на фоне из-за ослабления рубля к корзине валют.
На общем фоне выделялся индекс Мосбиржи металлов и добычи, который единственный снизился из-за санкций США и Великобритании, предусматривающих запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Мы полагаем, что в отношении российских металлургов последствия этой меры будут носить сдержанный характер, экспортные поставки уже давно направляются в Азию. Более того, восстановление производственной активности в Китае будет способствовать росту спроса на цветные металлы, что позитивно для "Норникеля".
ГК "Астра" объявила о предстоящем размещении (SPO), в результате которого доля акций в свободном обращении может вырасти до 15%, что позволит включить акции "Астра" в первый уровень листинга и базу расчета индексов Московской биржи. Сбор заявок на участие продлится с 15 по 18 апреля, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за акцию.
Производитель микроэлектроники "Элемент", совместное предприятие "Ростеха" и АФК "Система", выбрал СПБ Биржу для проведения первичного размещения (IPO). Новость спровоцировала резкий рост котировок акций СПБ Биржи, и Московская биржа была даже вынуждена приостановить торги по этим акциям бумагам.
Новые продажи Группы ЛСР в I квартале 2024 года просели по сравнению с показателем прошлого года почти на 9% в натуральном выражении и составили 147 тысяч квадратных метров на фоне сокращения продаж в Санкт-Петербурге, но выросли на 23% в денежном выражении, до 32 миллиардов рублей за счет существенного расширения присутствия застройщика в Москве. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении акций ЛСР, принимая во внимание ограниченный ареал присутствия застройщика, дорогого квадратного метра в условиях малодоступной ипотеки.
Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 427 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 2,4% по текущим котировкам.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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