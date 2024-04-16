Новые возможности на первичном рынке - 16.04.2024, ПРАЙМ
Новые возможности на первичном рынке
Российский рынок акций показал рост в начале новой недели: индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1166,92 пункта на... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:28+0300
2024-04-16T09:28+0300
2024-04-16T09:28+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713248928
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал рост в начале новой недели: индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1166,92 пункта на фоне из-за ослабления рубля к корзине валют. На общем фоне выделялся индекс Мосбиржи металлов и добычи, который единственный снизился из-за санкций США и Великобритании, предусматривающих запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Мы полагаем, что в отношении российских металлургов последствия этой меры будут носить сдержанный характер, экспортные поставки уже давно направляются в Азию. Более того, восстановление производственной активности в Китае будет способствовать росту спроса на цветные металлы, что позитивно для "Норникеля". ГК "Астра" объявила о предстоящем размещении (SPO), в результате которого доля акций в свободном обращении может вырасти до 15%, что позволит включить акции "Астра" в первый уровень листинга и базу расчета индексов Московской биржи. Сбор заявок на участие продлится с 15 по 18 апреля, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за акцию. Производитель микроэлектроники "Элемент", совместное предприятие "Ростеха" и АФК "Система", выбрал СПБ Биржу для проведения первичного размещения (IPO). Новость спровоцировала резкий рост котировок акций СПБ Биржи, и Московская биржа была даже вынуждена приостановить торги по этим акциям бумагам. Новые продажи Группы ЛСР в I квартале 2024 года просели по сравнению с показателем прошлого года почти на 9% в натуральном выражении и составили 147 тысяч квадратных метров на фоне сокращения продаж в Санкт-Петербурге, но выросли на 23% в денежном выражении, до 32 миллиардов рублей за счет существенного расширения присутствия застройщика в Москве. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении акций ЛСР, принимая во внимание ограниченный ареал присутствия застройщика, дорогого квадратного метра в условиях малодоступной ипотеки. Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 427 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 2,4% по текущим котировкам.
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал рост в начале новой недели: индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1166,92 пункта на фоне из-за ослабления рубля к корзине валют.
На общем фоне выделялся индекс Мосбиржи металлов и добычи, который единственный снизился из-за санкций США и Великобритании, предусматривающих запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Мы полагаем, что в отношении российских металлургов последствия этой меры будут носить сдержанный характер, экспортные поставки уже давно направляются в Азию. Более того, восстановление производственной активности в Китае будет способствовать росту спроса на цветные металлы, что позитивно для "Норникеля".
ГК "Астра" объявила о предстоящем размещении (SPO), в результате которого доля акций в свободном обращении может вырасти до 15%, что позволит включить акции "Астра" в первый уровень листинга и базу расчета индексов Московской биржи. Сбор заявок на участие продлится с 15 по 18 апреля, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за акцию.
Производитель микроэлектроники "Элемент", совместное предприятие "Ростеха" и АФК "Система", выбрал СПБ Биржу для проведения первичного размещения (IPO). Новость спровоцировала резкий рост котировок акций СПБ Биржи, и Московская биржа была даже вынуждена приостановить торги по этим акциям бумагам.
Новые продажи Группы ЛСР в I квартале 2024 года просели по сравнению с показателем прошлого года почти на 9% в натуральном выражении и составили 147 тысяч квадратных метров на фоне сокращения продаж в Санкт-Петербурге, но выросли на 23% в денежном выражении, до 32 миллиардов рублей за счет существенного расширения присутствия застройщика в Москве. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении акций ЛСР, принимая во внимание ограниченный ареал присутствия застройщика, дорогого квадратного метра в условиях малодоступной ипотеки.
Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 427 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 2,4% по текущим котировкам.
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