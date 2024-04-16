https://1prime.ru/20240416/american-airlines-847433582.html
В American Airlines сообщили о проблемах с безопасностью, пишет СМИ
В American Airlines сообщили о проблемах с безопасностью, пишет СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
В American Airlines сообщили о проблемах с безопасностью, пишет СМИ
Пилоты авиакомпании American Airlines сообщают о "серьезном всплеске" проблем в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов, пишет газета New York Post со... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:35+0300
2024-04-16T16:35+0300
2024-04-16T16:35+0300
воздушный транспорт
american airlines
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пилоты авиакомпании American Airlines сообщают о "серьезном всплеске" проблем в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов, пишет газета New York Post со ссылкой на письмо профсоюза. По данным газеты, профсоюз Allied Pilots Association 16 апреля направил своим членам письмо, поднимая вопрос о "проблематичных тенденциях" и отмечая "значительный всплеск проблем, касающихся безопасности и эксплуатации". "В письме обращалось внимание на инциденты, когда в нишах шасси оставляли инструменты... Авиакомпания увеличила время между плановыми проверками и прекратила ночное техобслуживание, если самолет не требует особого внимания", - пишет издание со ссылкой на письмо. В письме также говорилось о том, что авиакомпания теперь проводит "сокращенные" тестовые полеты на самолетах, которые вернулись в эксплуатацию после капитального ремонта или долгого простоя. Ранее издание Newsweek сообщало о том, что большинство американцев стали сильнее переживать из-за перелетов после недавних инцидентов с самолетами Boeing.
https://1prime.ru/20240409/boeing-847243237.html
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воздушный транспорт, american airlines
Воздушный транспорт, American Airlines
В American Airlines сообщили о проблемах с безопасностью, пишет СМИ
NYP: пилоты American Airlines сообщили о всплеске проблем в сфере безопасности
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Пилоты авиакомпании American Airlines сообщают о "серьезном всплеске" проблем в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов, пишет газета New York Post со ссылкой на письмо профсоюза.
По данным газеты, профсоюз Allied Pilots Association 16 апреля направил своим членам письмо, поднимая вопрос о "проблематичных тенденциях" и отмечая "значительный всплеск проблем, касающихся безопасности и эксплуатации".
"В письме обращалось внимание на инциденты, когда в нишах шасси оставляли инструменты... Авиакомпания увеличила время между плановыми проверками и прекратила ночное техобслуживание, если самолет не требует особого внимания", - пишет издание со ссылкой на письмо.
В письме также говорилось о том, что авиакомпания теперь проводит "сокращенные" тестовые полеты на самолетах, которые вернулись в эксплуатацию после капитального ремонта или долгого простоя.
Ранее издание Newsweek сообщало о том, что большинство американцев стали сильнее переживать из-за перелетов после недавних инцидентов с самолетами Boeing.
Заказы самолетов Boeing в марте подскочили в 7,5 раз к февралю