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Автомобили Lada планируют продавать в Иране - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Автомобили Lada планируют продавать в Иране
Автомобили Lada планируют продавать в Иране - 16.04.2024, ПРАЙМ
Автомобили Lada планируют продавать в Иране
"АвтоВАЗ" не меняет своих планов по выходу на рынок Ирана, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, намерен начать продажи Lada в этой стране в 2024... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:13+0300
2024-04-16T16:23+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не меняет своих планов по выходу на рынок Ирана, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, намерен начать продажи Lada в этой стране в 2024 году, оценивает рынок как очень перспективный, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы не меняем, потому что любые обострения проходят. Мы продолжаем наши переговоры и в направлении Египта, и в Азербайджане открыли завод, и с Ираном продолжаем переговоры и смотрим по другим регионам ближне- и среднеазиатского направления", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной смене планов по выходу на рынок Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Инфраструктура для продаж уже готова. Поставки мы начнем в течение этого года", - добавил топ-менеджер, говоря об Иране. Объем продаж, на который рассчитывает в этой стране "АвтоВАЗ" в этом году, Соколов не раскрыл, но уточнил, что он достаточно серьезный. "С учетом того, что иранский рынок перевалил за 1 миллион автомобилей в прошлом году, мы оцениваем его очень перспективно", - подчеркнул он. В декабре прошлого года Соколов отмечал, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с Ираном о возможных поставках автомобилей Lada и организации производства. АвтоВАЗ" также прогнозирует рост продаж автомобилей Lada в РФ в апреле до 45 тысяч штук, добавил Соколов."Прошла половина месяца, плюс-минус 99% мы находимся в нашем прогнозе. И на вчерашний день продано почти 20,5 тысячи автомобилей. И вторая половина месяца продается, как правило, активнее, чем первая… Поэтому мы осторожно, но прогнозируем где-то в пределах 45 тысяч", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о продажах Lada в апреле.В марте на внутреннем рынке компанией было продано 42,8 тысячи автомобилей Lada, что стало месячным рекордом "АвтоВАЗа" за последние 11 лет. Таким образом, в апреле автопроизводитель возьмет новый рекорд.Согласно данным "АвтоВАЗа", в апреле 2023 года в РФ было продано 27,6 тысячи Lada."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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россия, иран, автоваз, новости
РОССИЯ, ИРАН, АвтоВАЗ, Новости
16:13 16.04.2024 (обновлено: 16:23 16.04.2024)
 
Автомобили Lada планируют продавать в Иране

"АвтоВАЗ" планирует начать продажи автомобилей Lada в Иране в 2024 году

© Пресс-служба ПАО | Перейти в медиабанкАвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
© Пресс-служба ПАО
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не меняет своих планов по выходу на рынок Ирана, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, намерен начать продажи Lada в этой стране в 2024 году, оценивает рынок как очень перспективный, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Мы не меняем, потому что любые обострения проходят. Мы продолжаем наши переговоры и в направлении Египта, и в Азербайджане открыли завод, и с Ираном продолжаем переговоры и смотрим по другим регионам ближне- и среднеазиатского направления", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной смене планов по выходу на рынок Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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"Инфраструктура для продаж уже готова. Поставки мы начнем в течение этого года", - добавил топ-менеджер, говоря об Иране.
Объем продаж, на который рассчитывает в этой стране "АвтоВАЗ" в этом году, Соколов не раскрыл, но уточнил, что он достаточно серьезный. "С учетом того, что иранский рынок перевалил за 1 миллион автомобилей в прошлом году, мы оцениваем его очень перспективно", - подчеркнул он.
В декабре прошлого года Соколов отмечал, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с Ираном о возможных поставках автомобилей Lada и организации производства.
АвтоВАЗ" также прогнозирует рост продаж автомобилей Lada в РФ в апреле до 45 тысяч штук, добавил Соколов.
"Прошла половина месяца, плюс-минус 99% мы находимся в нашем прогнозе. И на вчерашний день продано почти 20,5 тысячи автомобилей. И вторая половина месяца продается, как правило, активнее, чем первая… Поэтому мы осторожно, но прогнозируем где-то в пределах 45 тысяч", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о продажах Lada в апреле.
В марте на внутреннем рынке компанией было продано 42,8 тысячи автомобилей Lada, что стало месячным рекордом "АвтоВАЗа" за последние 11 лет. Таким образом, в апреле автопроизводитель возьмет новый рекорд.
Согласно данным "АвтоВАЗа", в апреле 2023 года в РФ было продано 27,6 тысячи Lada.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
#Посетитель осматривает автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
9 апреля, 11:01
 
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