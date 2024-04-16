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"АвтоВАЗ" запустит серийное производство электромобиля e-Largus

"АвтоВАЗ" запустит серийное производство электромобиля e-Largus - 16.04.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запустит серийное производство электромобиля e-Largus

"АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске летом текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:14+0300

2024-04-16T16:14+0300

2024-04-16T16:14+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске летом текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Электрический будет запущен в третьем квартале… Летом", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства электрической версии Largus. Топ-менеджер также напомнил, что выпуск бензиновой модели Largus начнется в Ижевске 15 мая. "Сначала мы запускаем модель Classic в двух модификациях: пятиместной пассажирской и грузопассажирской. Старт будет с производительности конвейера 15 автомобилей в час, потом мы перейдем по мере накопления и восстановления спроса на эту модель на 25 автомобилей в час. Это почти максимальная производительность для конвейера ижевского завода. С такой производительностью он будет работать, выпуская разный микс: пассажирский, грузопассажирский, с ДВС, с электросиловой установкой", - рассказал он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240329/lada-846841185.html

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россия, автоваз, электрокар, новости