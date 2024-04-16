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Raiffeisen Bank вместо ухода начал набирать сотрудников в России, пишут СМИ
Raiffeisen Bank вместо ухода начал набирать сотрудников в России, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Raiffeisen Bank вместо ухода начал набирать сотрудников в России, пишут СМИ
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) разместила объявления о вакансиях в России, что свидетельствует о ее намерении развивать бизнес в стране, | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:32+0300
2024-04-16T10:32+0300
2024-04-16T10:32+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) разместила объявления о вакансиях в России, что свидетельствует о ее намерении развивать бизнес в стране, передает издание Financial Times.Согласно изданию, в открытом доступе появилась информация о наборе сотрудников в российское подразделение, что расходится с заявлениями компании об уходе с российского рынка. Кроме того, среди ключевых задач потенциальных сотрудников отмечается расширение активной клиентской базы и стабильное увеличение доходов.Российская структура банка в свою очередь провела внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что объявления опубликованы из-за ошибки в должностном шаблоне, который не был обновлен после объявления о планах по выходу из России, говорится в публикации."Сокращение российского бизнеса в 2024 году продолжится. Raiffeisen работает над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации российской структуры из группы… Объявления не отражают меры, принятые RBI для сокращения своего российского бизнеса, и не соответствуют будущим планам",— говорится в отчете RBI.Ранее в марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от RBI закрыть бизнес в России, после чего компания заявила о намерении продать или вывести его из состава группы.
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Экономика, РОССИЯ, Raiffeisen Bank, Новости
Raiffeisen Bank вместо ухода начал набирать сотрудников в России, пишут СМИ
FT: Raiffeisen намерен развивать бизнес в России и ищет новых сотрудников
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) разместила объявления о вакансиях в России, что свидетельствует о ее намерении развивать бизнес в стране, передает
издание Financial Times.
Согласно изданию, в открытом доступе появилась информация о наборе сотрудников в российское подразделение, что расходится с заявлениями компании об уходе с российского рынка. Кроме того, среди ключевых задач потенциальных сотрудников отмечается расширение активной клиентской базы и стабильное увеличение доходов.
Российская структура банка в свою очередь провела внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что объявления опубликованы из-за ошибки в должностном шаблоне, который не был обновлен после объявления о планах по выходу из России, говорится в публикации.
"Сокращение российского бизнеса в 2024 году продолжится. Raiffeisen работает над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации российской структуры из группы… Объявления не отражают меры, принятые RBI для сокращения своего российского бизнеса, и не соответствуют будущим планам",— говорится в отчете RBI.
Ранее в марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от RBI закрыть бизнес в России, после чего компания заявила о намерении продать или вывести его из состава группы.
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