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Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях
Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях - 16.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях
Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях, максимальная ставка по безотзывным составляет 5,11% годовых, сообщила пресс-служба банка. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:04+0300
2024-04-16T12:04+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях, максимальная ставка по безотзывным составляет 5,11% годовых, сообщила пресс-служба банка."Сбер" предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Максимальная ставка "Сбера" по безотзывным депозитам в индийской валюте на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении.По словам зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, многие корпоративные клиенты банка все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому банк активно развивает соответствующую продуктовую линейку."Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют. Индия - пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Так что, если текущие темпы роста сохранятся, к 2030 году Индия выйдет на третье место в мире по номинальному ВВП. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход", - прокомментировал он.
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россия, рупии, новости
Экономика, РОССИЯ, рупии, Новости
12:04 16.04.2024
 
Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях

"Сбер" предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях

© Unsplash/rupixen.comДеньги, рупии, Индия
Деньги, рупии, Индия
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях, максимальная ставка по безотзывным составляет 5,11% годовых, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер" предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Максимальная ставка "Сбера" по безотзывным депозитам в индийской валюте на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По словам зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, многие корпоративные клиенты банка все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому банк активно развивает соответствующую продуктовую линейку.
"Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют. Индия - пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Так что, если текущие темпы роста сохранятся, к 2030 году Индия выйдет на третье место в мире по номинальному ВВП. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход", - прокомментировал он.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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