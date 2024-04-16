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Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях

Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях - 16.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях

Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях, максимальная ставка по безотзывным составляет 5,11% годовых, сообщила пресс-служба банка. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T12:04+0300

2024-04-16T12:04+0300

2024-04-16T12:04+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях, максимальная ставка по безотзывным составляет 5,11% годовых, сообщила пресс-служба банка."Сбер" предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Максимальная ставка "Сбера" по безотзывным депозитам в индийской валюте на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении.По словам зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, многие корпоративные клиенты банка все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому банк активно развивает соответствующую продуктовую линейку."Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют. Индия - пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Так что, если текущие темпы роста сохранятся, к 2030 году Индия выйдет на третье место в мире по номинальному ВВП. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход", - прокомментировал он.

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