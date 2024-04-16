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В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен
В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен - 16.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен
Инфляционное давление в России повышенное, пока преждевременно говорить о выходе на устойчивую траекторию роста цен вблизи 4%, следует из бюллетеня,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:32+0300
2024-04-16T17:32+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляционное давление в России повышенное, пока преждевременно говорить о выходе на устойчивую траекторию роста цен вблизи 4%, следует из бюллетеня, подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Аналитические показатели ценовой динамики изменились разнонаправленно, но в целом указывают на то, что инфляционное давление осталось на повышенном уровне. Поэтому говорить о выходе цен на устойчивую траекторию, соответствующую годовому росту цен в 4%, пока преждевременно", - говорится в бюллетене. При этом в документе указывается, что сезонно сглаженный рост цен в марте снизился относительно января-февраля и приблизился к целевому уровню (в пересчете на год). Также отмечается, что инфляционные ожидания населения и предприятий в целом продолжают снижаться, но остаются повышенными. Потребительская активность сохраняется на высоком уровне. "Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", - указывается в документе.
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россия, банк, новости
Банк России, РОССИЯ, банк, Новости
17:32 16.04.2024
 
В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен

Эксперты ЦБ считают, что пока рано говорить о выходе на устойчивый рост цен вблизи 4%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляционное давление в России повышенное, пока преждевременно говорить о выходе на устойчивую траекторию роста цен вблизи 4%, следует из бюллетеня, подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Аналитические показатели ценовой динамики изменились разнонаправленно, но в целом указывают на то, что инфляционное давление осталось на повышенном уровне. Поэтому говорить о выходе цен на устойчивую траекторию, соответствующую годовому росту цен в 4%, пока преждевременно", - говорится в бюллетене.
При этом в документе указывается, что сезонно сглаженный рост цен в марте снизился относительно января-февраля и приблизился к целевому уровню (в пересчете на год).
Также отмечается, что инфляционные ожидания населения и предприятий в целом продолжают снижаться, но остаются повышенными. Потребительская активность сохраняется на высоком уровне.
"Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", - указывается в документе.
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