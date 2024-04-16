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В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен

В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен - 16.04.2024, ПРАЙМ

В ЦБ оценили перспективы выхода на устойчивый рост цен

Инфляционное давление в России повышенное, пока преждевременно говорить о выходе на устойчивую траекторию роста цен вблизи 4%, следует из бюллетеня,... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:32+0300

2024-04-16T17:32+0300

2024-04-16T17:32+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инфляционное давление в России повышенное, пока преждевременно говорить о выходе на устойчивую траекторию роста цен вблизи 4%, следует из бюллетеня, подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Аналитические показатели ценовой динамики изменились разнонаправленно, но в целом указывают на то, что инфляционное давление осталось на повышенном уровне. Поэтому говорить о выходе цен на устойчивую траекторию, соответствующую годовому росту цен в 4%, пока преждевременно", - говорится в бюллетене. При этом в документе указывается, что сезонно сглаженный рост цен в марте снизился относительно января-февраля и приблизился к целевому уровню (в пересчете на год). Также отмечается, что инфляционные ожидания населения и предприятий в целом продолжают снижаться, но остаются повышенными. Потребительская активность сохраняется на высоком уровне. "Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", - указывается в документе.

https://1prime.ru/20240412/bank-847344684.html

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