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На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать - 16.04.2024, ПРАЙМ
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На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать
На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать - 16.04.2024, ПРАЙМ
На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать
В ближайшие недели российский фондовый рынок могут поддержать дивидендные объявления, в том числе от Сбербанка. Сокращение вывоза капитала за рубеж - также... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:52+0300
2024-04-16T10:53+0300
мнения аналитиков
московская биржа
инвестиции
?1713254030
В ближайшие недели российский фондовый рынок могут поддержать дивидендные объявления, в том числе от Сбербанка. Сокращение вывоза капитала за рубеж - также драйвер роста, капиталы в большей степени паркуются в российские инвестиционные инструменты, в том числе акции. И наконец, третий поддерживающийся рынок фактор - дорогая нефть, в том числе из-за военной премии. Если ситуация на Ближнем Востоке продолжит обостряться, цены на Brent вполне могут подняться к 100 долларам за баррель.Поэтому покупка акций нефтяных компаний не лишена смысла, от них можно ожидать неплохих результатов и щедрых дивидендов. Также интересны акции технологических компаний, особенно в сфере кибербезопасности. Positive Technologies отлично провела день инвестора на прошлой неделе, импортозамещение в отрасли пока не достигло пика, рост отгрузок в этом году может составить 55-96%. Число кибератак продолжает расти, увеличивается и востребованность продуктов. Компания планирует масштабную международную экспансию.Неплохо идут дела и у девелоперов. Так, согласно операционным результатам первого квартала "Эталон" стал самым быстрорастущим публичным девелопером с рекордными в истории квартальными продажами. За первый квартал 2024 года продажи "Эталона" в денежном выражении выросли на 205% до 41 млрд рублей.Определённый риск для роста рынка заключается в обилии IPO и SPO. Только в данный момент в процессе размещения находятся МТС-банк и технологическая компания "Астра". Размещения забирают с рынка часть ликвидности, но тем не менее, можно сказать, что прошлые сделки не мешали индексу Мосбиржи расти. В ближайшие недели рынок кроме дивидендных объявлений будет фокусироваться на корпоративных результатах первого квартала, которые повлияют на динамику конкретных бумаг. Но в целом позитивный настрой имеет все шансы сохраниться.
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2024
Сергей Суверов
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Сергей Суверов
https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, московская биржа, инвестиции
Мнения аналитиков, Московская биржа, инвестиции
10:52 16.04.2024 (обновлено: 10:53 16.04.2024)
 
На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать

Аналитик Суверов: инвесторам стоит посмотреть на нефть, кибербез и девелоперов

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Сергей Суверов
Сергей Суверов
инвестиционный стратег УК "Арикапитал"
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В ближайшие недели российский фондовый рынок могут поддержать дивидендные объявления, в том числе от Сбербанка. Сокращение вывоза капитала за рубеж - также драйвер роста, капиталы в большей степени паркуются в российские инвестиционные инструменты, в том числе акции. И наконец, третий поддерживающийся рынок фактор - дорогая нефть, в том числе из-за военной премии. Если ситуация на Ближнем Востоке продолжит обостряться, цены на Brent вполне могут подняться к 100 долларам за баррель.
Поэтому покупка акций нефтяных компаний не лишена смысла, от них можно ожидать неплохих результатов и щедрых дивидендов. Также интересны акции технологических компаний, особенно в сфере кибербезопасности. Positive Technologies отлично провела день инвестора на прошлой неделе, импортозамещение в отрасли пока не достигло пика, рост отгрузок в этом году может составить 55-96%. Число кибератак продолжает расти, увеличивается и востребованность продуктов. Компания планирует масштабную международную экспансию.
Неплохо идут дела и у девелоперов. Так, согласно операционным результатам первого квартала "Эталон" стал самым быстрорастущим публичным девелопером с рекордными в истории квартальными продажами. За первый квартал 2024 года продажи "Эталона" в денежном выражении выросли на 205% до 41 млрд рублей.
Определённый риск для роста рынка заключается в обилии IPO и SPO. Только в данный момент в процессе размещения находятся МТС-банк и технологическая компания "Астра". Размещения забирают с рынка часть ликвидности, но тем не менее, можно сказать, что прошлые сделки не мешали индексу Мосбиржи расти. В ближайшие недели рынок кроме дивидендных объявлений будет фокусироваться на корпоративных результатах первого квартала, которые повлияют на динамику конкретных бумаг. Но в целом позитивный настрой имеет все шансы сохраниться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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