На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать
На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать - 16.04.2024, ПРАЙМ
На этих бумагах инвесторы приготовились зарабатывать
В ближайшие недели российский фондовый рынок могут поддержать дивидендные объявления, в том числе от Сбербанка. Сокращение вывоза капитала за рубеж - также... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:52+0300
2024-04-16T10:52+0300
2024-04-16T10:53+0300
мнения аналитиков
московская биржа
инвестиции
?1713254030
В ближайшие недели российский фондовый рынок могут поддержать дивидендные объявления, в том числе от Сбербанка. Сокращение вывоза капитала за рубеж - также драйвер роста, капиталы в большей степени паркуются в российские инвестиционные инструменты, в том числе акции. И наконец, третий поддерживающийся рынок фактор - дорогая нефть, в том числе из-за военной премии. Если ситуация на Ближнем Востоке продолжит обостряться, цены на Brent вполне могут подняться к 100 долларам за баррель.Поэтому покупка акций нефтяных компаний не лишена смысла, от них можно ожидать неплохих результатов и щедрых дивидендов. Также интересны акции технологических компаний, особенно в сфере кибербезопасности. Positive Technologies отлично провела день инвестора на прошлой неделе, импортозамещение в отрасли пока не достигло пика, рост отгрузок в этом году может составить 55-96%. Число кибератак продолжает расти, увеличивается и востребованность продуктов. Компания планирует масштабную международную экспансию.Неплохо идут дела и у девелоперов. Так, согласно операционным результатам первого квартала "Эталон" стал самым быстрорастущим публичным девелопером с рекордными в истории квартальными продажами. За первый квартал 2024 года продажи "Эталона" в денежном выражении выросли на 205% до 41 млрд рублей.Определённый риск для роста рынка заключается в обилии IPO и SPO. Только в данный момент в процессе размещения находятся МТС-банк и технологическая компания "Астра". Размещения забирают с рынка часть ликвидности, но тем не менее, можно сказать, что прошлые сделки не мешали индексу Мосбиржи расти. В ближайшие недели рынок кроме дивидендных объявлений будет фокусироваться на корпоративных результатах первого квартала, которые повлияют на динамику конкретных бумаг. Но в целом позитивный настрой имеет все шансы сохраниться.
В ближайшие недели российский фондовый рынок могут поддержать дивидендные объявления, в том числе от Сбербанка. Сокращение вывоза капитала за рубеж - также драйвер роста, капиталы в большей степени паркуются в российские инвестиционные инструменты, в том числе акции. И наконец, третий поддерживающийся рынок фактор - дорогая нефть, в том числе из-за военной премии. Если ситуация на Ближнем Востоке продолжит обостряться, цены на Brent вполне могут подняться к 100 долларам за баррель.
Поэтому покупка акций нефтяных компаний не лишена смысла, от них можно ожидать неплохих результатов и щедрых дивидендов. Также интересны акции технологических компаний, особенно в сфере кибербезопасности. Positive Technologies отлично провела день инвестора на прошлой неделе, импортозамещение в отрасли пока не достигло пика, рост отгрузок в этом году может составить 55-96%. Число кибератак продолжает расти, увеличивается и востребованность продуктов. Компания планирует масштабную международную экспансию.
Неплохо идут дела и у девелоперов. Так, согласно операционным результатам первого квартала "Эталон" стал самым быстрорастущим публичным девелопером с рекордными в истории квартальными продажами. За первый квартал 2024 года продажи "Эталона" в денежном выражении выросли на 205% до 41 млрд рублей.
Определённый риск для роста рынка заключается в обилии IPO и SPO. Только в данный момент в процессе размещения находятся МТС-банк и технологическая компания "Астра". Размещения забирают с рынка часть ликвидности, но тем не менее, можно сказать, что прошлые сделки не мешали индексу Мосбиржи расти. В ближайшие недели рынок кроме дивидендных объявлений будет фокусироваться на корпоративных результатах первого квартала, которые повлияют на динамику конкретных бумаг. Но в целом позитивный настрой имеет все шансы сохраниться.
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