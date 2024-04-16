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В Нигерии объяснили стремление присоединиться к БРИКС - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В Нигерии объяснили стремление присоединиться к БРИКС
В Нигерии объяснили стремление присоединиться к БРИКС - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Нигерии объяснили стремление присоединиться к БРИКС
Планы Нигерии по вступлению в БРИКС отвечают философии страны, поскольку объединение стремится к более справедливой глобальной финансовой системе, заявил РИА... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T23:06+0300
2024-04-16T23:06+0300
экономика
брикс
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Планы Нигерии по вступлению в БРИКС отвечают философии страны, поскольку объединение стремится к более справедливой глобальной финансовой системе, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного и экономического планирования Нигерии Бен Акабуэдзе. "Стратегией БРИКС является стремление к развитию более справедливой глобальной финансовой системы, что согласуется с философией Нигерии", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. При этом Акабуэдзе отметил, что решение не приглашать Нигерию в БРИКС ранее вызвало множество вопросов. В марте министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар в интервью РИА Новости заявил, что Абуджа намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства. Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС.
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брикс
Экономика, БРИКС
23:06 16.04.2024
 
В Нигерии объяснили стремление присоединиться к БРИКС

Власти Нигерии: планы вступить в БРИКС отвечают философии страны

© Фото : Unsplash/Emmanuel IkwuegbuМужчина с флагом Нигерии
Мужчина с флагом Нигерии - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Unsplash/Emmanuel Ikwuegbu
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Планы Нигерии по вступлению в БРИКС отвечают философии страны, поскольку объединение стремится к более справедливой глобальной финансовой системе, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного и экономического планирования Нигерии Бен Акабуэдзе.
"Стратегией БРИКС является стремление к развитию более справедливой глобальной финансовой системы, что согласуется с философией Нигерии", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
При этом Акабуэдзе отметил, что решение не приглашать Нигерию в БРИКС ранее вызвало множество вопросов.
В марте министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар в интервью РИА Новости заявил, что Абуджа намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства. Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС.
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