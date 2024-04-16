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В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС

В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС

В городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах Бурятии действует межмуниципальный режим ЧС в связи с осложнением паводковой обстановки. Об этом сообщил | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:08+0300

2024-04-16T13:08+0300

2024-04-16T13:08+0300

происшествия

бурятия

наводнение

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 16 апр – ПРАЙМ. В городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах Бурятии действует межмуниципальный режим ЧС в связи с осложнением паводковой обстановки. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. "В связи с осложнением паводковой ситуации ввели сегодня межмуниципальный режим ЧС в городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, на текущий момент подтоплено около 600 приусадебных участков, несколько жилых домов с выходом воды выше уровня пола.По словам Цыденова, в Иволгинском районе работает комиссия по оценке ущерба. Пострадавшим со среды будут выплачивать по десять тысяч рублей на человека. Для собственников домов с полной утратой, где уровень воды выше окна, предусмотрены иные более существенные выплаты"В целом сегодня продолжаются работы по подрыву льда, по очистке русла реки. Сегодня у нас три затора: в районе Вахмистрово, Ошурково и Еловка-Татаурово. Там, где произвели подрывы, движение льда уже началось, есть снижение уровня, но требуются дополнительные работы. Такие работы сегодня продолжаются", — добавил глава региона.Цыденов также отметил, что после ухода воды за счет республиканского бюджета будет оказана помощь жителям по просушке домов: будут выделены бесплатно тепловые пушки, а также топливо для их работы. Участки будут продезенфицированы, восстановлена работа сетей электроснабжения. Также минтрансу республики поручено провести работы по восстановлению дорог, пострадавших из-за паводка.

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бурятия, наводнение, алексей цыденов