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Володин объяснил, как США пытаются отсрочить дефолт
Володин объяснил, как США пытаются отсрочить дефолт - 16.04.2024, ПРАЙМ
Володин объяснил, как США пытаются отсрочить дефолт
США продолжат множить число военных конфликтов в попытках отсрочить дефолт, который неминуемо произойдет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T08:30+0300
2024-04-16T08:30+0300
2024-04-16T08:30+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. США продолжат множить число военных конфликтов в попытках отсрочить дефолт, который неминуемо произойдет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти", —написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что расходы Вашингтона на обслуживание госдолга являются самой проблемной статьей затрат, так как сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе может составить треть доходов бюджета страны. Запредельный рост госдолга означает, что США не намерены его возвращать, добавил он. По словам Володина, Вашингтон привык решать свои проблемы за чужой счет. Поэтому "для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза". Но этого оказалось недостаточно, поэтому Вашингтон снова провоцирует военные действия, теперь на Ближнем Востоке, заключил он.
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сша, госдолг сша
Политика, США, госдолг США
Володин объяснил, как США пытаются отсрочить дефолт
Володин: Вашингтон продолжит создавать военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. США продолжат множить число военных конфликтов в попытках отсрочить дефолт, который неминуемо произойдет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти", —написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что расходы Вашингтона на обслуживание госдолга являются самой проблемной статьей затрат, так как сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе может составить треть доходов бюджета страны. Запредельный рост госдолга означает, что США не намерены его возвращать, добавил он.
По словам Володина, Вашингтон привык решать свои проблемы за чужой счет. Поэтому "для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза". Но этого оказалось недостаточно, поэтому Вашингтон снова провоцирует военные действия, теперь на Ближнем Востоке, заключил он.
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