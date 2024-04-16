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FA узнал, что Украина не посоветовалась с США о стамбульских соглашениях

FA узнал, что Украина не посоветовалась с США о стамбульских соглашениях - 16.04.2024, ПРАЙМ

FA узнал, что Украина не посоветовалась с США о стамбульских соглашениях

Киев не посоветовался с Соединенными Штатами перед предварительными соглашениями с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, отметил бывший американский чиновник... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T15:54+0300

2024-04-16T15:54+0300

2024-04-16T15:59+0300

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Киев не посоветовался с Соединенными Штатами перед предварительными соглашениями с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, отметил бывший американский чиновник журналу Foreign Affairs.Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала СВО. Стамбульский раунд был наиболее результативным, так как стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ должны были подписать Россия, Украина и страны-гаранты: США, Франция, Великобритания и Китай.Однако Запад не стал принимать такие соглашения потому, что это означало бы столкновение с Россией. Вместо этого западные лидеры решили увеличить военную поддержку Киева.Позже переговоры прекратились, глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что киевская сторона отказалась от стамбульских договоренностей по совету бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Президент России Владимир Путин в ответ на это назвал отказ печальным, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году.Канцлер Германии Олаф Шольц называл заявления о достижении Москвой и Киевом мирного соглашения "ерундой". По его словам, переговоры прекратились, так как Москва перераспределила войска на восток, а также из-за событий в Буче в Киевской области. В начале апреля 2022 года, после отхода оттуда российских войск, западные СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.На переговорах с главой Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля Путин согласился с его словами о необходимости вернуться к достигнутой в Турции договоренности.

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сво